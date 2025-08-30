Us Open 2025, ritiro Altmaier nel quarto set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Denis Altmaier si è dovuto ritirare nel match di terzo turno dello US Open 2025 contro Alex De Minaur. Ennesimo ritiro di giornata a New York, quello del tennista tedesco che come Cobolli e Majchrzak arrivava da una maratona di quinto set. Altmaier ha alzato bandiera bianca all’inizio della quarta frazione, sotto 2 set a 1 dopo aver vinto il primo al cospetto dell’australiano.
Altmaieer, il motivo del ritiro
Il ritiro è arrivato sul punteggio di 6-7(7) 6-3 6-4 2-0 in favore di De Minaur, che sembrava ormai spedito verso la vittoria. Già nel corso del terzo parziale, dopo il quinto gioco, Altmaier aveva chiesto un MTO che si è svolto negli spogliatoi. Il tedesco negli ultimi giochi faticava negli spostamenti e nei punti giocati precedenti al ritiro aveva iniziato anche ad avvertire un fastidio alla spalla.
Ritiro Altmaier, cosa succede con le scommesse
Dato che il match è regolarmente iniziato, verrà pagata la quota su De Minaur vincente, mentre sarà data come esito perdente quella su Altmaier vincente. Non verranno pagate le quote relative ai set dato che nessuno di questi si è concluso. Saranno rimborsate anche le quote interessano il set betting e quelle sull’under/over games a meno che l’esito non risulti già certificabile.