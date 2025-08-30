Us Open 2025, ritiro Altmaier nel quarto set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Denis Altmaier si è dovuto ritirare nel match di terzo turno dello US Open 2025 contro Alex De Minaur. Ennesimo ritiro di giornata a New York, quello del tennista tedesco che come Cobolli e Majchrzak arrivava da una maratona di quinto set. Altmaier ha alzato bandiera bianca all’inizio della quarta frazione, sotto 2 set a 1 dopo aver vinto il primo al cospetto dell’australiano.

Altmaieer, il motivo del ritiro

Il ritiro è arrivato sul punteggio di 6-7(7) 6-3 6-4 2-0 in favore di De Minaur, che sembrava ormai spedito verso la vittoria. Già nel corso del terzo parziale, dopo il quinto gioco, Altmaier aveva chiesto un MTO che si è svolto negli spogliatoi. Il tedesco negli ultimi giochi faticava negli spostamenti e nei punti giocati precedenti al ritiro aveva iniziato anche ad avvertire un fastidio alla spalla.

Ritiro Altmaier, cosa succede con le scommesse