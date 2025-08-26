US Open 2025, Sonego sotto due set a zero: solo una volta ha saputo rimontare

Dopo un set tirato, in cui ha avuto a disposizione ben cinque set point tra dodicesimo gioco e tie-break, Lorenzo Sonego si ritrova sotto di due parziali nel match di primo turno dello US Open 2025 contro Tristan Schoolkate. Dopo aver vinto la prima frazione per 6-3, l’australiano ha ribaltato le sorti della seconda e si è preso il tie-break con lo score di 10-8.

Per quanto visto nell’ultima ora di gioco, l’azzurro ha le qualità per provare a rimontare nella sfida contro il numero 96 del mondo. Nel match di Campo 12 è già trascorsa 1 ora e 50 di gioco e ovviamente non sarà facile. A livello Slam è la sedicesima volta che il piemontese si trova sotto 2 set a 0, solo una volta è riuscito a ribaltare le proprie sorti. Era il 2023 quando nel terzo turno del Roland Garros sconfisse Andrey Rublev con il punteggio di 5-7 0-7 6-3 7-6(5) 6-3. Nelle quattordici sfide poi perse, solo in quattro occasioni ha agganciato il quarto set. La speranza è che il tennista classe 1995 possa smentire questo dato.