US Open 2026: Cinà eliminato nettamente al primo turno, passa Michelsen

Federico Cinà eliminato al primo turno dello US Open 2026 da Alex Michelsen. Lo statunitense si impone 6-4 6-1 6-0 in un’ora e 58 minuti. La partita sospesa nella notte italiana tra domenica 30 e lunedì 31 agosto riprende nel segno di Michelsen che domina senza appello. Infatti dalla ripresa del gioco in poi, avvenuta sul 6-4 1-1, Cinà non vince nemmeno un game. Nessun problema fisico per il classe 2007 italiano che quando ricomincia la partita ha subito tre palle break, ma cala repentinamente commettendo molti errori non forzati. Michelsen vince dunque senza strafare e attende il vincente della partita tra Brandon Nakashima e Sebastian Baez.

Rimane l’ottimo percorso di qualificazione del palermitano che negli Stati Uniti trova l’acceso al tabellone principale di un Major per la seconda volta in stagione e in carriera. Al Roland Garros riuscì anche a togliersi lo sfizio di vincere la sua prima partita in uno Slam, cosa che non gli riesce nuovamente a New York. Nonostante l’eliminazione al primo turno, Cinà potrebbe migliorare ulteriormente il proprio ranking (174) al termine di Flushing Meadows e avvicinarsi al primo ingresso in Top 150. I segnali per il finale di stagione rimangono comunque positivi: una serata particolarmente storta è fisiologica nella crescita di un ragazzo di soli 19 anni.