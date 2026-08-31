Entry List Atp Challenger 2026 – Week 38: Genova 2, Saint Tropez, San Diego, Buenos Aires, Plovdiv

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 38 (21-27 settembre 2026). Con la quasi totalità dei top-100 impegnati in Asia sul circuito maggiore, il calendario challenger offre diverse opportunità in giro per il mondo. Genova ancora protagonista con il suo secondo torneo nel giro di tre settimane. Sul rosso si gioca anche Plovdiv in Bulgaria e in Sudamerica a Buenos Aires per chi vuole iniziare la lunga trafila di tornei oltreoceano. Sul veloce il ricco challenger di Saint Tropez e quello di San Diego. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la trentottesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 38 (21-27 SETTEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 SAINT-TROPEZ
Bonzi,Benjamin FRA 97
de Jong,Jesper NED 100
Fearnley,Jacob GBR 101
Prizmic,Dino CRO 102
Droguet,Titouan FRA 103
Samuel,Toby GBR 110
Mejia,Nicolas COL 115
Kypson,Patrick USA 116
Rodionov,Jurij AUT 143
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 149
Lajal,Mark EST 152
Glinka,Daniil EST 156
Onclin,Gauthier BEL 158
Tabur,Clement FRA 159
Harris,Billy GBR 161
Gojo,Borna CRO 162
Maestrelli,Francesco ITA 168
Mmoh,Michael USA 173
Bertola,Remy SUI 174
Schoolkate,Tristan AUS 180
Schoenhaus,Max GER NG 318
ALTERNATES
1 Chidekh,Clement (1) FRA 185
2 Guerrieri,Andrea (1) ITA 187
3 Sachko,Vitaliy (1) UKR 188
4 Jorda Sanchis,David (1) ESP 192
5 Butvilas,Edas (1) LTU 195
6 Wendelken,Harry (1) GBR 196
7 Blanchet,Ugo (1) FRA 199
8 Rincon,Daniel (1) ESP 208
9 Squire,Henri (1) GER 215
10 Echargui,Moez (1) TUN 226
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 GENOVA 2
Gentzsch,Tom GER 145
Travaglia,Stefano ITA 147
Mikrut,Luka CRO 176
Neumayer,Lukas AUT 191
Cadenasso,Gianluca ITA 194
Djere,Laslo SRB 206
Passaro,Francesco ITA 207
Carballes Baena,Roberto ESP 209
Den Ouden,Guy NED 213
Coppejans,Kimmer BEL 217
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 220
Brancaccio,Raul ITA 224
Feldbausch,Kilian SUI 233
Clarke,Jay GBR 242
Balshaw,Felix FRA 252
Dodig,Matej CRO 254
Poljicak,Mili CRO 266
Moeller,Marvin GER 278
Cuenin,Sean FRA 279
Monteiro,Thiago BRA 280
Petkovic,Mika GER NG 432
ALTERNATES
1 Kopp,Sandro (1) AUT 283
2 Broska,Florian (1) GER 298
3 Bondioli,Federico (1) ITA 304
4 Damas,Miguel (1) ESP 316
5 Romano,Filippo (1) ITA 319
6 Ajdukovic,Duje (1) CRO 324
7 Dalla Valle,Enrico (1) ITA 333
8 Blanch,Dali (1) USA 342
9 Brunclik,Petr (1) CZE 366
10 Forti,Francesco (1) ITA 367
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SAN DIEGO
Spizzirri,Eliot USA 112
Basavareddy,Nishesh USA 163
Gomez,Federico Agustin ARG 169
Boyer,Tristan USA 182
Smith,Keegan USA 193
Andrade,Andy ECU 211
Shick,Braden USA 216
Draxl,Liam CAN 218
Smith,Colton USA 222
Searle,Henry GBR 227
Blanch,Darwin USA 245
Shelbayh,Abdullah JOR 251
Wolf,J.J. USA 253
Gray,Alastair GBR 287
Kozlov,Stefan USA 297
Marcondes,Igor BRA 310
Martin,Andres USA 314
Milavsky,Daniel USA 322
Dietrich,Dylan SUI CO 1
Svajda,Trevor USA CO 4
Rottgering,Mees NED NG 340
ALTERNATES
1 Zink,Tyler (1) USA 330
2 Rottgering,Mees (1) NED 340
3 Winter,Edward (1) AUS 344
PR 4 Maloney,Patrick (1) USA 348
5 Krueger,Mitchell (1) USA 358
6 Mayo,Aidan (1) USA 362
7 Loffhagen,George (3) GBR 371
PR 8 Sell,Karue (1) BRA 387
9 Gengel,Marek (4) CZE 390
10 Bicknell,Blaise (1) JAM 391
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 PLOVDIV
Moller,Elmer DEN 170
Schwaerzler,Joel AUT 171
Alcala Gurri,Max ESP 177
Kumstat,Jan CZE 186
Dedura,Diego GER 190
Martin Tiffon,Pol ESP 210
Mrva,Maxim CZE 212
Gill,Felix GBR 214
Jianu,Filip Cristian ROU 269
Barton,Hynek CZE 270
Nesterov,Petr BUL 301
Geerts,Michael BEL 326
Hemery,Calvin FRA 328
Galan,Daniel Elahi COL 335
Coulibaly,Eliakim CIV 337
Roca Batalla,Oriol ESP 346
Sanchez Jover,Carlos ESP 347
Torres,Tiago POR 352
Blancaneaux,Geoffrey FRA 361
Belozertsev,Nikita UZB JR 9
Vasami,Jacopo ITA NG 388
ALTERNATES
1 Sorger,Sebastian (1) AUT 364
2 Loffhagen,George (2) GBR 371
3 Piraino,Gabriele (2) ITA 372
4 Compagnucci,Tommaso (2) ITA 374
5 Kuzmanov,Dimitar (3) BUL 382
6 Chepelev,Andrey (2) 383
7 Wiskandt,Max (2) GER 387
8 Vasami,Jacopo (2) ITA 388
9 Forejtek,Jonas (2) CZE 389
10 Martin,Andrej (2) SVK 401
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BUENOS AIRES
Diaz Acosta,Facundo ARG 82
Comesana,Francisco ARG 119
Dellien,Hugo BOL 140
Martinez,Pedro ESP 148
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 155
Bueno,Gonzalo PER 172
Olivieri,Genaro Alberto ARG 223
Justo,Guido Ivan ARG 231
Varillas,Juan Pablo PER 234
Barrena,Alex ARG 235
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 260
Torres,Juan Bautista ARG 262
Roncadelli,Franco URU 271
Boscardin Dias,Pedro BRA 290
Mena,Facundo ARG 306
Villanueva,Gonzalo ARG 321
Kicker,Nicolas ARG 329
Estevez,Juan ARG 357
Casanova,Hernan ARG 363
PR Olivo,Renzo ARG 363
Ribeiro,Eduardo BRA 373
ALTERNATES
1 Dellien,Murkel (1) BOL 377
2 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 379
3 Ratti,Lucio (1) ARG 384
4 Zarate,Carlos Maria (1) ARG 385
5 Aguilar Cardozo,Joaquin (1) URU 423
6 Aboian,Valerio (1) ARG 431
7 Rodriguez Taverna,Santiago (1) ARG 434
8 Orlov,Vladyslav (7) UKR 436
9 Dutra da Silva,Daniel (1) BRA 463
10 Sakamoto,Pedro (3) BRA 507