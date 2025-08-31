US Open, favola Townsend finisce in lacrime: fuori con Krejcikova dopo aver mancato 8 match point

Taylor Townsend numero 139 WTA continua a far parlare di sé. Dopo la bella vittoria su Jelena Ostapenko, il diverbio a rete diventato virale per le parole nel post-partita e la pronta replica sui social della lettone, questa volta l’americana deve arrendersi a Barbora Krejčíková, due volte campionessa Slam e numero 62 WTA, che si impone al termine di una battaglia durata oltre tre ore con il punteggio di 1-6 7-6(13) 6-3.

La cronaca. Il primo set è a senso unico, con Townsend che domina in ogni zona del campo e piazza 10 vincenti a 2. Il suo tennis fatto di accelerazioni improvvise con entrambi i fondamentali, i continui cambi di ritmo e un servizio mancino quasi perfetto (solo una seconda palla servita in tutto il set) entusiasmano il pubblico americano e non lasciano scampo alla ceca, che cede 6-1.

Il secondo set è un’altalena di emozioni e capovolgimenti. Townsend piazza il primo allungo nel quarto game e si porta sul 3-1, ma fallisce la chance del 4-1 con un doppio fallo che le costa il controbreak. Sul 3-2 ha tre palle break consecutive, tutte annullate da Krejčíková, e il set torna in equilibrio sul 3-3. L’americana spreca un match point sul 5-4 e servizio della ceca, annullato da un dritto vincente. Sul 5-5 è Krejčíková a trovare il break, ma nel game successivo restituisce il favore e subisce il controbreak. Tutto si decide così al tie-break, che dura 25 minuti e diventa un piccolo capolavoro di tensione: Townsend si procura ben sette match point (tre consecutivi), ma la ceca li annulla con alcuni colpi di altissima qualità e alla fine conquista il parziale 15-13.

Nel terzo set l’equilibrio resiste fino al 3-2, poi Krejčíková trova allunga sul 4-2 approfittando di alcuni errori della statunitense. Townsend reagisce con il controbreak, ma è l’ultimo sussulto: cede ancora la battuta, mentre la ceca tiene il servizio ai vantaggi e chiude 6-3, staccando il pass per i quarti di finale. Ad attenderla ci sarà un’altra americana, la testa di serie numero 4 Jessica Pegula.