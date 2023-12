2-2 all’andata fra Tc Cagliari e Tc Genova: si deciderà tutto fra sette giorni in Liguria

L’iniziale vantaggio di 2-0 aveva fatto sognare un finale diverso, invece la gara d’andata del turno decisivo dei play-off fra Tennis Club Cagliari e Tennis Club Genova 1893 ha lasciato apertissimo ogni scenario. Si deciderà tutto fra sette giorni nella Città della Lanterna, con le due squadre che ripartiranno dal 2-2 dei campi di Monte Urpinu, punteggio che sta un po’ stretto alla formazione sarda ma frutto di una giornata di tennis di altissimo livello, come è normale che sia per un duello che vale la promozione nel Campionato di Serie A1. Come accennato, le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello erano state superiori nella prima parte della sfida, portandosi subito sull’1-0 grazie alla vittoria di Alessandra Mazzola contro Denise Valente (dominata per 6-0 6-2) e poi raddoppiando con una splendida Nuria Brancaccio, capace di battere in rimonta (5-7 6-0 6-1 il punteggio) niente meno che Lucia Bronzetti, numero 62 del ranking mondiale Wta e recente finalista con la nazionale italiana nella Billie Jean King Cup. Tuttavia, le genovesi – campionesse d’Italia nel 2014 – non si sono date per vinte e sono riuscite a riagguantare le cagliaritane sul 2-2, prima accorciando le distanze grazie alla veterana Alberta Brianti (5-7 6-4 6-4 a Barbara Dessolis) e poi conquistando il successivo doppio con la coppia Bronzetti/Valente, passate per 6-1 4-6 10/8 contro Dessolis/Brancaccio, arrivate a due punti dal successo sull’8-7 del super tie-break ma poi beffate dal parziale di 3 punti a favore delle rivali.

“Siamo molto fieri e orgogliosi di come le ragazze hanno lottato in ogni sfida, dal primo all’ultimo punto – ha detto capitan Martin Vassallo Arguello. Purtroppo dopo due ottimi successi non siamo riusciti a conquistare un terzo punto e non nascondiamo un po’ di dispiacere, perché sarebbe potuta andare ancora meglio. Ma questo 2-2 ci darà la possibilità di continuare a giocarci la promozione anche nella trasferta in programma fra sette giorni a Genova. La porta resta aperta e siamo fiduciosi. In più, siamo molto contenti anche della giornata di festa vissuta al circolo, con tanti giovani e soci accorsi ad assistere alla sfida. Non capita tutti i giorni di poter vedere sui nostri campi uno spettacolo di questo livello”. Domenica 10 dicembre la replica a Genova, con in palio la promozione in Serie A1 per il 2024.

Da segnalare che, oltre alla gara di ritorno del play-off promozione, la prossima settimana al Tennis Club Cagliari l’attenzione sarà concentrata anche sul via all’edizione 2023 dei Campionati Assoluti Sardi, in scena a Monte Urpinu per il secondo anno consecutivo, da sabato 9 dicembre. Cinque i tabelloni di gara: singolare maschile e femminile; doppio maschile, femminile e misto. 4.000 euro il montepremi complessivo della manifestazione, che nel 2022 incoronò ben quattro giocatori del Tc Cagliari: Barbara Dessolis nel singolare e nel doppio con la sorella Marcella, oltre ad Alberto Sanna e Beatrice Zucca nel misto. Venerdì 22 dicembre la conclusione.

RISULTATI

Serie A2 play-off promozione, turno decisivo – Gara d’andata

Tennis Club Cagliari “A” vs Tennis Club Genova 1893 2-2

Alessandra Mazzola (C) b. Denise Valente (G) 6-0 6-2, Nuria Brancaccio (C) b. Lucia Bronzetti (G) 5-7 6-0 6-1, Alberta Brianti (G) b. Barbara Dessolis (C) 5-7 6-4 6-4, Bronzetti/Valente (G) b. Dessolis/Brancaccio (C) 6-1 4-6 10/8.

