Ancora un successo per il V-Team in Serie A2. Battuto 4-2 in trasferta il Team Avino

Squadra che vince non si cambia. Nella prima delle due sfide in trasferta in programma nel sud Italia – quella contro il Team Avino in provincia di Napoli – Duvier Medina, direttore tecnico del V-Team e capitano della formazione di A2 ha deciso di schierare la stessa formazione che la settimana scorsa, in casa all’esordio, aveva dominato il Tc Siracusa. E arriva un altro successo: 4-2 per i lombardi che confermano le importanti ambizioni nella seconda divisione del campionato nazionale a squadre. Nella cittadina all’ombra del Vesuvio, partenza in salita per la compagine brianzola con il talentoso Federico Arnaboldi (numero 472 del ranking Atp) che deve cedere il passo al forte 20enne italo-argentino – attualmente n.123 Atp – Luciano Darderi (6-2 6-4 in un’ora e 28 minuti). Per rimettere in pari il match ci sono voluti 134 minuti, quelli che ha impiegato, nella seconda sfida molto combattuta tra i due under 30 provenienti dal vivaio dei rispettivi circoli, l’esponente del V-Team Davide Albertoni (classe 1996) per regolare 4-6 6-2 6-0 il 22enne napoletano Marco Navarra.

Nel terzo singolare in programma, un altro esponente di spicco del vivaio V-Team, Andrea Borroni, si è sbarazzato con disinvoltura del giovane Filippo Sorbino in appena 53 minuti col punteggio di 6-0 6-0 portando in vantaggio i brianzoli. Il quarto match vedeva di fronte il 22enne mancino, n.402 Atp, Gianmarco Ferrari – già protagonista di un grande esordio la scorsa settimana – alla new entry del Team Avino, il 25enne, n.160 Atp, Carlos Taberner capace da junior di battere stelle del calibro di Tsitsipas, Ruud e Hurkacz. Ma Ferrari non è tipo da farsi intimorire dai curriculum, vincendo la sfida contro lo spagnolo per 6-2 6-4 in un’ora e 36 minuti e fissando il punteggio sul 3-1 per i lombardi. Se il doppio in programma sul campo 1 ha rispettato il pronostico con la fortissima coppia di casa Taberner/Darderi che ha avuto la meglio, ma solo al super tie-break, sul duo brianzolo Albertoni/Borroni (6-3 4-6 10/1), è stato il secondo match di coppia, quello tra Arnaboldi e Ferrari opposti ai fratelli campani Filippo e Simone Sorbino (6-3 6-1 in meno di un’ora di gioco), a regalare al V-Team il secondo successo consecutivo e la vetta della classifica del girone 2. “Quest’anno vogliamo far sognare la Brianza – ha commentato un felicissimo Duvier Medina, capitano del V-Team –, il nostro è un viaggio e tutti i ragazzi sono partiti alla grande e sono da elogiare. Combattono, non mollano mai, ci credono sempre. Anche le due partite che abbiamo perso, sono state decise da episodi che ci hanno penalizzato ma, al di là delle sconfitte, è stata proprio una bellissima giornata di sport, vissuta in un ambiente molto educato con tanti tifosi”. Adesso un giorno di riposo al sole per i ragazzi del V-Team che saranno impegnati a Lecce martedì 1° novembre nel turno infrasettimanale contro il Ct Mario Stasi.

RISULTATI

Seconda giornata Girone 2

Team Avino vs V-Team (Tc Villasanta) 2-4

Luciano Darderi (A) b. Federico Arnaboldi (V) 6-2 6-4, Davide Albertoni (V) b. Marco Navarra (A) 4-6 6-2 6-0, Andrea Borroni (V) b. Filippo Sorbino (A) 6-0 6-0, Gianmarco Ferrari (V) b. Carlos Taberner (A) 6-2 6-4, Arnaboldi/Ferrari (V) b. Sorbino S./Sorbino F. (A) 6-3 6-1, Taberner/Darderi (A) b. Albertoni/Borroni (V) 6-3 4-6 10/1.

Classifica Girone 2

1. V-Team (Tennis Club Villasanta), 6 punti

1. Ssd Ferratella, 6 punti

3. Ct Mario Stasi Lecce, 4 punti

3. Team Avino, 1 punto

5. Tc Siracusa, 0 punti

5. Ct Bologna, 0 punti

5. Tennis Comunali Vicenza, 0 punti

Leggi anche: