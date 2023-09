Dal 1° ottobre la Serie A2: c’è anche il Tennis Club Lumezzane, con due new entry nel team

Il traguardo inizia a essere di quelli importanti, ritoccato al rialzo stagione dopo stagione. Il Tennis Club Lumezzane si appresta infatti a vivere la Serie A femminile del tennis italiano per il sesto anno consecutivo: stavolta non sarà l’A1 (disputata nel 2019, 2020 e 2022) bensì l’A2, dopo la sfortunata retrocessione dello scorso autunno, ma il circolo della presidente Nerina Bugatti si prepara con lo stesso entusiasmo di sempre e con tanta voglia di farsi trovare pronto per il via, fissato per domenica 1° ottobre quando sui campi bresciani arriveranno le liguri del Tennis Club Genova 1893, due volte vincitrici del titolo nazionale (1998, 2014). Un duello subito impegnativo che darà il polso del livello del Girone 1, che fra le sette squadre al via annovera anche Circolo Tennis Bologna, Apem Copertino (Lecce), Cus Catania, Tennis Club Cagliari “B” e Tennis Beinasco (Torino). La formazione capitanata da Alberto Paris ed Elisa Belleri ha confermato la svizzera Ylena In-Albon – numero 159 della classifica mondiale Wta – nel ruolo di numero uno, con le storiche compagne Chiara Catini, Anastasia Piangerelli e Rubina De Ponti a darle supporto insieme a Ekaterina Kislitsyna e Sued El Badaoui. Ma il direttivo del team della Valgobbia si è mosso anche sul mercato, per individuare giocatrici disponibili a dare il proprio contributo qualora la punta di diamante del team non dovesse essere presente perché impegnata nei tornei individuali, come capitato spesso nella scorsa stagione. Così, nell’elenco delle giocatrici del team ci sono anche due tedesche: Lena Papadakis, numero 367 del ranking Wta, e Luisa Meyer auf der Heide, 21enne numero 519.

Come accennato, la stagione del Tc Lumezzane (una delle sole due lombarde fra A1 e A2 femminile: l’altra è il Club Tennis Ceriano Laghetto, sempre in A2) partirà il 1° ottobre in casa, mentre sette giorni dopo le ragazze saranno impegnate sulla terra rossa del Ct Bologna. Nuova trasferta domenica 15 a Beinasco, mentre il 22 ottobre si disputerà il secondo match casalingo, contro l’Apem Copertino. Poi, per le bresciane ci saranno addirittura una ventina di giorni di pausa, dovuti prima al turno di riposo (29 ottobre) e poi allo stop ai campionati della domenica successiva. In-Albon e compagne torneranno quindi in campo il 12 novembre, in trasferta a Catania, prima della settima e ultima giornata sui campi veloci di casa, contro il Tennis Club Cagliari “B”. Al termine della regular season, le prime tre della classifica accederanno ai play-off promozione, mentre quarta e quinta conquisteranno la salvezza diretta. Ai play-out la sesta, retrocessione diretta per la settima classificata.

SERIE A2 FEMMINILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 1-8-15-22-29 ottobre, 12-19 novembre.

Play-off: 26 novembre (primo turno), 3-10 dicembre (turno decisivo).

Play-out: 26 novembre, 3 dicembre.

Ogni sfida prevede tre singolari e un doppio.

Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.

Leggi anche: