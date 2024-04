Domenica bestiale al Tc Crema: subito in campo in casa le due squadre di Serie C

Al Tennis Club Crema sarà un fine settimana di fuoco. Perché domenica in Lombardia scattano i campionati di Serie C ed entrambe le formazioni del club del presidente Stefano Agostino saranno subito impegnate in casa. Sui campi di via del Fante sono in programma, sempre a partire dalle 9 del mattino, due sfide contro squadre bergamasche: i ragazzi, che puntano a riconquistare un posto nelle divisioni nazionali di Serie B2 (smarrito nel 2023), esordiranno nella sfida del Girone 9 contro il Tennis Romano di Lombardia; mentre le ragazze – che lo scorso anno arrivarono a un soffio dalla promozione – se la vedranno nel Girone 4 contro le rivali della Scuola Tennis Gigi di Nembro, già affrontate a più riprese nelle passate stagioni. Si tratta di due incontri alla portata dei cremaschi, per inaugurare col piede giusto una fase a gironi interamente concentrata nel mese di aprile. Il primo obiettivo? Conquistare un posto nel successivo tabellone regionale a eliminazione diretta che metterà in palio i posti alla fase nazionale, dove giocarsi il passaggio in B2.

Ma la Serie C non è l’unico campionato pronto al via, perché la prossima settimana scatteranno anche tutte le competizioni a squadre riservate ai giovani, che vedranno il Tennis Club Crema impegnato con la bellezza di sei formazioni diverse. Numeri che testimoniano il valore del lavoro svolto quotidianamente nel settore giovanile, in grado di produrre qualità e quantità. La prima squadra a esordire, lunedì 8 aprile, sarà l’under 14 maschile, mentre le coetanee sono state esentate per meriti dall’iniziale fase a gironi, ed entreranno perciò in gara direttamente dal tabellone regionale. Mercoledì 10 aprile la prima sfida per altre tre squadre: le due al via dell’under 16 maschile e una delle due in gara nell’under 16 femminile. L’altra formazione di ragazze, invece, salterà la prima fase. Altre tre squadre del Tennis Club Crema saranno poi in gara (dal 21 aprile) nella Serie D4 provinciale, mentre c’è da attendere ancora per i calendari di Serie D1, D2 e D3.

