Due titoli Itf per Vanessa Ricci. Battuta anche la stella Marianna Lauro

È un momento d’oro per Vanessa Ricci, che continua a farsi notare nel circuito internazionale di wheelchair tennis e che nelle ultime settimane ha raccolto addirittura due titoli consecutivi in doppio. La 33enne della Special Bergamo Sport ha trionfato in due eventi in Sardegna, sui campi in cemento di Alghero, insieme all’olandese Wendi Schutte, classe 1990 e numero 33 al mondo nel ranking Itf di singolare.

Nel primo appuntamento, è giunto un netto successo in finale sulla coppia composta dalla canadese Dolinar e dalla colombiana Rodriguez Trujillo (6-1 6-3). Nel secondo, la vittoria è arrivata al super tie-break, ai danni della bulgara Chavdarova e soprattutto della sarda Marianna Lauro (6-7 6-3 10/5). Proprio Marianna Lauro, 44enne oggi scesa al numero 81, è stata a lungo il faro italiano nella disciplina. E batterla, ancora adesso, rappresenta uno step di crescita importante, considerato che parliamo di un’atleta capace di issarsi al numero 11 al mondo in singolare e al numero 12 in doppio, nei suoi anni migliori.

Vanessa Ricci aveva già mostrato segnali importanti nei mesi scorsi, arrivando anche a giocare gli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Ma adesso sta tramutando in risultati quelle ottime sensazioni. La giocatrice della SBS è oggi numero 56 al mondo nella specialità del doppio (dove vanta un record di numero 43, che risale a due anni fa), mentre in singolo viaggia a quota 78 (66 il best ranking). Proprio in singolare, ad Alghero, Vanessa ha raccolto anche una finale nel consolation draw del primo evento (vittoria sull’inglese Ayeni, sconfitta con l’americana Williams) e un quarto di finale nel main draw del secondo torneo (vittoria sulla francese Levasseur e sconfitta contro la canadese Dolinar). Altri step di rilievo verso traguardi ancora più prestigiosi.

Nel frattempo, arrivano buone notizie anche per l’altra atleta SBS, Silvia Morotti, attesa al rientro a breve dopo 3 mesi di stop a causa di un’ernia cervicale (e 8 mesi di assenza in totale dal Tour Itf). Silvia, attualmente numero 77 in singolare (ma è stata numero 53 due anni fa) ha ripreso gli allenamenti da due settimane e adesso punta a disputare i Campionati italiani. Proprio Morotti e Ricci hanno giocato spesso il doppio insieme, ottenendo buoni risultati nel circuito internazionale, inclusi quattro titoli, tra 2018 e 2023.

