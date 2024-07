Gran Bretagna più forte, la strada dell’Italia al Lampo Trophy è subito in salita

La sensazione avuta alla vigilia si è immediatamente materializzata sui campi in terra rossa del circolo Forza e Costanza di Brescia (via Signorini): il sorteggio del Lampo Trophy non è stato benevolo per l’Italia. Le selezioni azzurre guidate dai capitani Luca Ronzoni e Francesco Faggella esordiscono nel torneo per nazionali under 12 del circuito Tennis Europe organizzato da Gianni Capacchietti sbattendo contro la solidità della Gran Bretagna. Due sconfitte che rendono ora molto complicato il passaggio del turno nel tosto girone A, che vede la compartecipazione della Corea del Sud (a riposo nella prima giornata), campione in carica al maschile e altrettanto competitiva al femminile. La mattina è dedicata al torneo delle ragazze: nel girone A il testa a testa con le britanniche si gioca alla pari e lascerà qualche rimpianto. Soprattutto nel primo match, che vede in campo Anna Polito. La tennista salernitana parte forte e sale 5-3, ma April Sackflame riesce a reagire recuperando il break di svantaggio, trascinando il set al tie-break, per poi portarlo a casa. La rimonta subita gioca un brutto scherzo all’italiana, che nel secondo parziale non ritrova più il proprio gioco, cedendo 6-1. Poca storia nel secondo incontro, dove Dasha Jones supera nettamente l’originaria dei Castelli Romani Vittoria Caressa. Nel doppio entra in scena la catanese Olivia Serena Conticello che, in coppia con Caressa, conquista con determinazione il primo punto per l’Italia; serve il super tie-break, chiuso 10-5, per battere Sackflame e Giany Chen. Mercoledì mattina la sfida alla Corea del Sud è quasi disperata: serve vincere contro una delle favorite per rientrare in corsa per le semifinali, da prima del raggruppamento o da migliore seconda dei tre.

I ragazzi non riescono a fare meglio. Anche in questo caso è il primo combattuto singolare ad indirizzare il confronto. Michele Piazzolla lotta come un leone, recupera il 6-3 iniziale vincendo 7-6 nel secondo set, ma nel super tie-break del terzo deve arrendersi col minimo scarto a Oskar Laskowski, 10-8. Dopo il pugliese tocca al calabrese Giovanni Di Leva, il quale mette in campo lampi di qualità, ma paga qualche errore di troppo contro un Fred Fabricius più incisivo. La situazione del girone è simile a quella delle azzurre: proibitiva. Mercoledì serve fare risultato con i campioni in carica coreani, giovedì il turno di riposo da scontare.

Negli altri due gironi va evidenziata la doppia prestazione dell’Austria contro la forte Israele (vincitrice al femminile nel 2023). La chiave psicologica di giornata è il successo al terzo set di Marie Schmidhofer su Shalom Noga Bar, con le centro continentali che si trovavano in quel momento sotto 1-0. Da quel momento è una sinfonia austriaca, che si traduce nel 2-1 delle ragazze e nel 3-0 secco dei ragazzi. Mercoledì Messico-Israele. Troppa differenza, infine, tra Svizzera e Slovenia nel girone C. Elvetici e soprattutto elvetiche lasciano le briciole ai pari età, avanzando la propria candidatura per un posto in semifinale. La Slovenia torna subito in campo mercoledì, contro il Canada.

RISULTATI

Torneo maschile

Girone A

Gran Bretagna b. Italia 2-0

Oskar Laskowski (Gbr) b. Michele Piazzolla (Ita) 6-3 6-7 10/8, Fred Fabricius (Gbr) b. Giovanni Di Leva (Ita) 6-2 6-3. Da concludere: Fred Fabricius/Max Hodkinson (Gbr) vs. Giovanni Di Leva/Federico Garbero (Ita)

Girone B

Austria b. Israele 3-0

Fabian Leitner (Aut) b. Shon Bratikov (Isr) 6-4 6-3, Linus Moser (Aut) b. Yuval Laider (Isr) 6-2 6-2, Fabian Leitner/Linus Moser (Aut) vs. Shon Bratikov/Yuval Laider (Isr) 6-0 6-4.

Girone C

Svizzera b. Slovenia 3-0

Noah Honsberger (Sui) b. Jan Mikkaluzin (Slo) 6-0 6-0, Jonas Waelti (Sui) b. Ramos Zan (Slo) 6-0 6-0, Noah Honsberger/Richard Mitchell (Sui) b. Jan Mikkaluzin/Lovro Marinic (Slo) 6-1 6-0.

Torneo femminile

Girone A

Gran Bretagna b. Italia 2-1

April Sackflame (Gbr) b. Anna Polito (Ita) 7-6 6-1, Dasha Jones (Gbr) b. Vittoria Caressa (Ita) 6-1 6-0, Olivia Serena Conticello/Anna Polito (Ita) b. Giany Chen/April Sackflame (Gbr) 6-2 3-6 10/5.

Girone B

Austria b. Israele 2-1

Agam Shiran (Isr) b. Zoey Bardoneneghi (Aut) 6-3 6-3, Marie Schmidhofer (Aut) b. Shalom Noga Bar (Isr) 6-0 5-7 10/5, Marie Schmidhofer/Mavie Mayerhofer (Aut) b. Shalom Noga Bar/Agam Shiran (Isr) 6-2 6-1.

Girone C

Svizzera b. Slovenia 3-0

Liv Bretscher (Sui) b. Brina Bororic (Slo) 6-2 6-2, Lilly Falkenberg (Sui) b. Tara Milanovic (Slo) 6-2 6-2, Selina Engelhard/Liv Bretscher (Sui) b. Tara Milanovic/Ava Pegam (Slo) 6-0 6-2.

IL CALENDARIO

Seconda giornata (mercoledì 3 luglio)

Corea del Sud vs. Italia (girone A), Israele vs. Messico (girone B), Slovenia vs. Canada (girone C).

Terza giornata (giovedì 4 luglio)

Gran Bretagna vs. Corea del Sud (girone A), Messico vs. Austria (girone B), Canada vs. Svizzera (girone C).

IL PROGRAMMA

Da martedì 2 a giovedì 4 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45, incontri maschili non prima delle ore 14.00.

Venerdì 5 luglio: semifinali maschili e femminili.

Sabato 6 luglio: finali maschili e femminili. Passano in semifinale le prime di ogni girone, più la miglior seconda. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

