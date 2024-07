L’Italia saluta il Lampo Trophy. La Corea del Sud si impone 3-0

Gli avversari del girone sono, semplicemente, più avanti nel percorso. La seconda giornata di gare al circolo Forza e Costanza 1911 di Brescia lascia alla nazionale italiana questa verità da accettare. Dopo la sconfitta dell’esordio del Lampo Trophy – torneo giovanile per nazioni dedicato agli under 12 – contro la Gran Bretagna, mercoledì sia le ragazze che i ragazzi azzurri hanno dovuto cedere il passo alla Corea del Sud. Il doppio 3-0 è un risultato duro da mandar giù, ma deve essere letto in una doppia chiave: la selezione asiatica è destinata a fare molta strada nella competizione; la base tecnica e caratteriale su cui i sei giovani giocatori di casa dovranno costruire il loro futuro è di buonissimo livello. Olivia Serena Conticello fa il suo esordio in singolare contro Kim Ayul. La mancina del Tc Monte Kà Tira (Catania), che aveva regalato il giorno prima il punto in doppio insieme a Vittoria Caressa contro la Gran Bretagna, dimostra di avere determinazione e buona lucidità nel gestire una partita difficile contro un’avversaria forte. Il punteggio dice però 6-2 6-3 per la coreana. Caressa deve invece fronteggiare una delle migliori giocatrici di questa edizione, Kim Seohyeon, e provare a gestire i suoi colpi, in particolare servizio e diritto, che sembrano appartenere ad un’atleta ben più grande di quanto dica la carta d’identità. Il doppio azzera infine le differenze e l’Italia sfiora il successo: Conticello e Anna Polito vincono bene il primo set, nel secondo Seohyeon alza però il proprio livello e cambia l’inerzia, per chiudere 10-4 al super tie-break.

Molto interessanti anche le sfide al maschile. Federico Garbero, torinese che si allena al Ct Vicenza, ha nel rovescio a una mano e nella capacità di variare il suo gioco due armi che frustrano la resistenza di Kim Noah. Il quale, tuttavia, è praticamente un muro di gomma. Il 6-2 6-0 finale è più pesante di quanto si sia visto in campo. Al contrario, la distanza di colpi e maturità tra Choi Mingeon e Giovanni Di Leva corrisponde al 6-2 6-2 del referto. I due coreani vincono con autorità anche il doppio, contro Di Leva e Michele Piazzolla. L’Italia esce così dal Lampo Trophy con entrambe le squadre, mentre Gran Bretagna e Corea del Sud si contenderanno giovedì il primo posto nel girone A. Luca Ronzoni, capitano della selezione femminile e capo spedizione, tira comunque un bilancio più che positivo dell’esperienza bresciana: “Questa manifestazione serve per verificare lo stato di salute del nostro sistema giovanile. Stiamo continuando a lavorare bene su completezza tecnico-tattica, aspetti comportamentali in campo, atteggiamento, resilienza e struttura fisica. Le realtà internazionali che abbiamo incontrato hanno questi parametri esasperati e sono al momento ad un livello più importante. Quando l’avversario è più bravo si deve accettare di essere ‘scomodi’ in campo. La strada è comunque quella giusta, dobbiamo continuare a pianificare sempre meglio il lavoro per età e livello, rispettando la mission federale che chiede crescita. I risultati vanno guardati una volta arrivati a 17-18 anni, non prima”.

La seconda nazionale ad essere eliminata da entrambi i tabelloni è la Slovenia, battuta con un doppio 3-0 anche dal Canada nel girone C. Tutto ancora aperto, invece, nel girone B. Le ragazze israeliane reagiscono alla sconfitta del martedì contro l’Austria con un bel 3-0 al Messico. I centroamericani possono invece conquistare la prima vittoria: dopo le due maratone dei singolari, spartiti grazie ai successi di Antonio Aguilar e Yuval Leider al terzo set, sarà decisivo il doppio.

RISULTATI

Torneo maschile

Girone A

Corea del Sud b. Italia 3-0

Kim Noah (Kor) b. Federico Garbero (Ita) 6-2 6-0, Choi Mingeon (Kor) b. Giovanni Di Leva (Ita) 6-2 6-2, Kim Noah/Choi Mingeon (Kor) b. Giovanni Di Leva/Michele Piazzolla (Ita) 6-2 6-4.

Girone B

Messico vs. Israele 1-1

Antonio Aguilar (Mex) b. Shon Bartikov (Isr) 4-6 6-2 10-6, Yuval Leider (Isr) b. Patricio Alvarez (Mex) 6-4 1-6 10-8. Da completare: Antonio Aguilar/Patricio Alvarez (Mex) vs. Shon Bartikov/Yuval Leider (Isr).

Girone C

Canada b. Slovenia 3-0

Damian Smith (Can) b. Zan Damovs (Slo) 6-1 6-3, Yvan Raphael Mefire Ngodo (Can) b. Jan Miklavzin (Slo) 6-1 6-3, Damian Smith/Yvan Raphael Mefire Ngodo (Can) b. Zan Damovs/Jan Miklavzin (Slo) 6-0 6-1.

Torneo femminile

Girone A

Corea del Sud b. Italia 3-0

Kim Ayul (Kor) b. Olivia Serena Conticello (Ita) 6-2 6-3, Kim Seohyeon (Kor) b. Vittoria Caressa (Ita) 6-0 6-1, Kim Seohyeon/Kim Ayul (Kor) b. Olivia Serena Conticello/Anna Polito (Ita) 1-6 6-2 10/4.

Girone B

Israele b. Messico 3-0

Noya Royanski (Isr) b. Mila Garcia (Mex) 6-2 6-1, Shalom Noya Bar (Isr) b. Elsa Pina (Mex) 7-6 6-3, Noya Royanski/Shalom Noya Bar (Isr) b. Mila Garcia/Elsa Pina (Mex) 6-4 6-2.

Girone C

Canada b. Slovenia 3-0

Alessia Lungu (Can) b. Ava Pegam (Slo) 6-0 6-0, Joni Colburne (Can) b. Tara Milanovic (Slo) 6-2 6-1, Joni Colburne/Alessia Lungu (Can) b. Brina Bohoric/Tara Milanovic (Slo) 6-0 6-3.

IL CALENDARIO

Terza giornata (giovedì 4 luglio)

Gran Bretagna vs. Corea del Sud (girone A), Messico vs. Austria (girone B), Canada vs. Svizzera (girone C).

IL PROGRAMMA

Da martedì 2 a giovedì 4 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45, incontri maschili non prima delle ore 14.00.

Venerdì 5 luglio: semifinali maschili e femminili.

Sabato 6 luglio: finali maschili e femminili. Passano in semifinale le prime di ogni girone, più la miglior seconda. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

