Errani e In-Albon non deludono, sono ai quarti a Brescia. Ridono le qualificate: avanti in quattro

A seguire il suo match di secondo turno agli Internazionali femminili di Brescia c’era il pubblico delle grandi occasioni, e Ylena In-Albon ha risposto da vera numero uno del tabellone. La svizzera di Visp, classe 1999, si è guadagnata i quarti di finale sulla terra del Tennis Forza e Costanza 1911 con una prova di grande qualità, che le ha permesso di risolvere senza troppi impicci una sfida potenzialmente delicata contro la russa Natalia Vikhlyantseva, giocatrice con trascorsi a un passo dalle prime 50 del mondo. Tuttavia, oggi la più forte delle due è la svizzera da anni tesserata al Tennis Club Lumezzane, sempre più vicina alle prime 100 del mondo, come il 6-2 6-3 del Campo Centrale ha dimostrato. C’è stata partita solamente fino al 2-2 del set d’apertura, poi la bresciana acquisita ha trovato la chiave per imporre la sua superiorità ed è scappata via, strappando applausi a ripetizione. Nei quarti di finale di venerdì la In-Albon se la vedrà con la mancina spagnola Angela Fita Boluda, una delle ben quattro qualificate capaci di conquistare un posto fra le ultime otto del torneo. L’ha fatto battendo per 6-1 6-2 la svizzera Stefanie Voegele. In attesa dell’impegno di secondo turno di Sara Errani, ultima italiana rimasta in tabellone (in serata sfida la francese Sara Cakarevic), l’altra big ad aver raggiunto i quarti di finale è stata la tedesca Anna-Lena Friedsam, ex numero 45 del ranking Wta, che ha scelto Brescia per proseguire il suo percorso di riavvicinamento alle posizioni di classifica che le competono. Sui campi del Castello si è guadagnata un posto fra le ultime otto con due vittorie laboriose, entrambe in tre set e contro giocatrici italiane. Mercoledì aveva fatto fuori Melania Delai, mentre all’indomani ha sconfitto per 6-4 3-6 6-3 la campana Nuria Brancaccio, arrivata agli ottavi da lucky loser.

La giocatrice classe 2000 di Torre del Greco, accompagnata a Brescia dal tecnico federale Giovanni Paolisso, ha annusato un nuovo exploit quando, dopo essersi meritata il secondo set, è volata avanti di un break al terzo, conducendo fino al 3-1. Ma, in un déjà-vu di quanto successo due giorni fa a Lisa Pigato contro l’altra ex top-50 Stefanie Voegele, la tedesca ha messo in campo tutta la sua esperienza per riacciuffare la partita e ribaltare lo score, vincendo gli ultimi cinque game del confronto, chiuso dopo due ore e venti minuti. Per la Friedsam nei quarti ci sarà la bulgara Julia Terziyska, anche lei proveniente dalle qualificazioni. La 26enne di Sofia, da qualche mese di base a Bergamo, ha vinto per 6-2 6-4 la sfida contro la veronese Aurora Zantedeschi, giocando meglio nei momenti chiave della sfida. Sempre fra le qualificate, quarti di finale in cassaforte anche per la colombiana Yuliana Lizarazo (che ha approfittato del forfait della cinese Yue Yuan) e per l’argentina Jazmin Ortenzi. Quest’ultima si è regalata un successo di spessore contro Camilla Rosatello, imponendosi per 7-6 2-6 6-4 in una sfida tanto intensa da farla piangere dalla felicità appena uscita dal campo, al telefono con il coach rimasto in Argentina. Ai quarti anche Despina Papamichail: la giornata della quinta testa di serie era iniziata tutt’altro che bene, con un primo set perso addirittura per 6-0 contro l’ucraina Katarina Zavatska, ma la 29enne greca è stata brava a non perdersi d’animo e la sua tenacia è stata premiata, con un successo per 0-6 7-5 6-4. Venerdì al Tennis Forza e Costanza 1911 si parte alle 11.30, su due campi. In programma i quarti del singolare e le semifinali del doppio. L’ingresso sarà gratuito per l’intera settimana. Live streaming e live score dai campi di gara sono disponibili sul portale Itf, all’indirizzo live.itftennis.com.

AGGIORNAMENTO SERALE – ERRANI VINCE E CONVINCE: È AI QUARTI

Nel tabellone principale degli Internazionali femminili di Brescia è rimasta una sola italiana, ma il pubblico del Tennis Forza e Costanza può stare tranquillo. Perché Sara Errani, ex numero 5 del ranking mondiale, è una delle quattro giocatrici italiane più forti di tutti i tempi e sa ancora come vincere i match che contano. L’ha dimostrato nella serata di giovedì contro la francese Sara Cakarevic, che per l’occasione ha messo in campo un tennis ben superiore a quanto dica il suo ranking Wta, fermo al numero 475. Eppure la romagnola si è fatta trovare prontissima, imponendosi per 7-5 6-1 in un’ora e mezza di bel tennis, con un mix fra grinta e classe che ha strappato applausi a ripetizione ai tantissimi spettatori assiepati sulle tribune. Nei quarti di finale, venerdì nel terzo match dalle 11.30 sul Campo Centrale (non prima delle 15.30), l’azzurra se la vedrà con la colombiana Yuliana Lizarazo.

I RISULTATI

Tabellone singolare, secondo turno

D. Papamichail (Gre) [5] b. K. Zavatska (Ukr) 0-6 7-5 6-4, A. Fita Boluda (Esp) [Q] b. S. Voegele (Sui) [6] 6-1 6-2, J. Ortenzi (Arg) [Q] b. C. Rosatello (Ita) 7-6(2) 2-6 6-4, J. Terziyska (Bul) [Q] b. A. Zantedeschi (Ita) [Q] 6-2 6-4, Y. Lizarazo (Col) [Q] b. Y. Yuan (Chn) [3] wo, A. Friedsam (Ger) b. N. Brancaccio (Ita) [LL] 6-4 3-6 6-3, Y. In-Albon (Sui) [1] b. N. Vikhlyantseva (Rus) 6-2 6-3, S. Errani (Ita) [7] b. S. Cakarevic (Fra) [Q] 7-5 6-1.

Tabellone doppio, quarti di finale

Brancaccio / Pigato (Ita) b. Gatica (Chi) / Pereira (Bra) [1] wo, Kulambayeva (Kaz) / Marcinkevica (Lat) b. Hsieh (Tpe) / Knoll (Sui) [2] 4-6 7-6(3) 10/3, Saner (Swe) / Terziyska (Bul) b. Haverlag (Ned) / Kubka (Pol) [4] 6-2 5-7 11/9, Rosatello (Ita) / Prisacariu (Rou) [3] b. Fossa Huergo (Ita) / Ortenzi (Arg) 6-2 6-4.

