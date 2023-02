Il sogno Internazionali d’Italia parte anche dal Tc Crema: da sabato la tappa provinciale

Ormai da anni gli Internazionali d’Italia del Foro Italico di Roma sono diventati uno dei tornei più lunghi e partecipati al mondo, con una serie di eventi di qualificazione sparsi in tutto il Paese che danno ai giocatori di ogni livello la possibilità di sognare un posto in mezzo ai giganti della racchetta. Per la provincia di Cremona, la tappa di quarta categoria utile per qualificarsi alla fase regionale si gioca di nuovo al Tennis Club Crema, con quattro tabelloni (singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile) che da sabato 4 a domenica 26 febbraio metteranno in palio i vari pass per la fase successiva, prevista dal 25 marzo sui campi del Centro Tennis Carpenedolo (Brescia) e del Gfg Sport (Milano).

Complessivamente, a Crema sono attesi oltre 100 fra giocatori e giocatrici di quarta categoria, tutti col desiderio di farsi strada fino a calcare i campi più famosi d’Italia. I promossi dall’evento di via del Fante, da uno a tre nei singolari e fino a due coppie nei doppi (il numero verrà stabilito in base al totale dei partecipanti), avranno due opportunità per arrivare a Roma: la prima nell’Open regionale che metterà in palio dei posti nelle pre-qualificazioni per i tornei Masters 1000 e Wta 1000 dei professionisti, e la seconda nella fase di conclusione di quarta categoria (sempre a Carpenedolo e al Gfg Sport), che porterà i vincitori a rappresentare la propria regione nei campionati di quarta categoria, previsti al Foro Italico come contorno al programma di uno dei tornei più famosi al mondo. Un’opportunità da favola che tutti possono conquistare, partendo anche dal Tennis Club Crema.

