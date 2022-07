Il Tc Cagliari festeggia la Serie A2, facendo crescere dei giovani che vincono a ripetizione

Dodici mesi fa gli uomini, ora le donne. Al Tennis Club Cagliari ogni stagione c’è una promozione importante da festeggiare, ultima quella in Serie A2 agguantata domenica dalla formazione femminile, capace di ripetere il percorso completato nel 2021 dai colleghi. Un traguardo di spessore conquistato con una squadra costruita in primis con l’obiettivo di far fare esperienza alle ragazze del vivaio, affiancandole a ottime giocatrici professioniste in grado di far salire il livello medio dell’ambiente. Dopo aver dominato il Girone 1 del campionato con sei vittorie in altrettante sfide, le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello hanno avuto la meglio nel doppio play-off contro le piemontesi dello Sport Club Nuova Casale di Casale Monferrato (Alessandria). Il 3-1 conquistato in trasferta nella gara d’andata di domenica 3 luglio aveva dato alle sarde un vantaggio prezioso, che al ritorno è stato capitalizzato già nei singolari. Per rendere impossibile la rimonta delle avversarie servivano due punti e due punti sono arrivati: prima grazie alla brasiliana – di passaporto italiano – Gabriela Ce e quindi con la “vivaio” Barbara Dessolis, che battendo Beatrice Ottone ha siglato il punto della promozione, dando il la alla festa di un team che ha miscelato alla perfezione giocatrici esperte e giovani del vivaio, meritando l’approdo nella categoria superiore per la stagione 2023. “La presenza due giocatrici come Gabriela Ce e Jazmin Ortenzi – dice il direttore tecnico Martin Vassallo Arguello – è stata preziosa per la squadra ma ancora di più per le nostre ragazze e per l’ambiente. Continueranno a utilizzare il circolo come base, il che ci permette di alzare la qualità del lavoro quotidiano e dà la possibilità al nostro staff di vedere giorno dopo giorno come funziona la gestione di una carriera professionistica”.

“Nel caso specifico della Serie B1 – continua il tecnico italo-argentino –, questa stagione ha dato una grossa mano a Beatrice Zucca, la nostra sedicenne del vivaio che si allena a tempo pieno al Tc Cagliari. Lei ha dato il suo prezioso contribuito vincendo tante partite, e la possibilità di condividere del tempo con giocatrici di alto livello e allenarsi insieme a loro le ha permesso di compiere un evidente salto di qualità”. Un passaggio, quest’ultimo, che testimonia il valore del percorso costruito dal club. “Per noi – dice Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico – il campionato rappresenta un veicolo per far crescere e far fare esperienza ai giovani del vivaio, coi quali in seguito gettare le basi per il futuro delle nostre squadre agonistiche. La formazione dei ragazzi viene sempre al primo posto, in tutti i progetti che animano la nostra attività”. Un’attività che dal 21 luglio si impreziosirà con l’arrivo al Tc Cagliari dei campionati italiani maschili di seconda categoria, mentre nelle scorse settimane ha festeggiato tante vittorie anche a livello individuale. La stessa Zucca ha vinto un torneo Open alla Torres Tennis di Sassari; Sara Festa ha vinto un torneo di terza categoria a Maracalagonis e il 18enne indiano Ritabrata Sarkar, arrivato a Cagliari a maggio, non poteva iniziare meglio la sua attività in Italia: i primi due tornei Open disputati li ha vinti (a Sassari e Santa Teresa Gallura), mentre nel terzo – a Ghilarza – è arrivato in semifinale. “E potremmo aggiungere tanti altri risultati da parte dei giovani – chiude Vassallo Arguello –, che certificano la qualità del lavoro svolto quotidianamente. Perché tutti migliorano e raggiungono gli obiettivi prefissati, indipendentemente dal proprio livello”.

SERIE B1 FEMMINILE – Gara d’andata play-off nazionale

Tennis Club Cagliari b. Sc Nuova Casale 3-1

Gabriela Ce (C) b. Camilla Gennaro (N) 6-3 6-1, Tatiana Pieri (N) b. Georgia Craciun (C) 3-6 6-2 6-2, Barbara Dessolis (C) b. Beatrice Ottone (N) 6-3 6-2, Ce/Dessolis (C) b. Pieri/Gennaio (N) 7-6 3-6 11/9.

SERIE B1 FEMMINILE – Gara di ritorno play-off nazionale

Tennis Club Cagliari b. Sc Nuova Casale 2-1

Tatiana Pieri (N) b. Jazmin Ortenzi (C) 6-2 6-0, Gabriela Ce (C) b. Camilla Gennaro (N) 6-4 6-1, Barbara Dessolis (C) b. Beatrice Ottone (N) 6-2 6-4.

