Il Tc Crema è pronto per le gare a squadre: Serie B2, Serie C e tantissima attività under

Con l’arrivo della primavera e l’inizio dell’attività sui campi in terra battuta all’aperto, al Tennis Club Crema ha preso il via anche la stagione dei campionati a squadre. Per la Serie A1 bisognerà attendere fino al mese di ottobre, mentre tutte le altre competizioni scatteranno fra aprile e maggio. E sono tantissime, con la Serie B2 maschile e la Serie C femminile a occupare i gradini più alti nella scala dell’interesse, ma anche una lunga serie di campionati under che vedranno in gara numerose formazioni del club di via del Fante. I primi a iniziare sono stati i giovani dell’under 14 maschile, impegnati da sabato 1° aprile in un campionato nel quale le squadre del Tc Crema sono addirittura due, in modo da dare a più ragazzi possibile l’opportunità di crescere e fare esperienza. Domenica è scattata la Serie C, nella quale il team cremasco capitanato da Daniela Russino – e inserito nel terzo dei quattro gironi regionali – sarà però impegnato dal 16 aprile, dopo il turno di riposo alla prima giornata e la pausa pasquale nella domenica successiva. L’esordio sarà nella trasferta a Nembro (Bergamo), seguito dalla sfida casalinga col Tc Pavia (23 aprile), dal duello a Vigevano con l’Sc Selva Alta (30 aprile) e quindi dall’ultimo incontro del girone, in casa contro la Bitetennis di Arcene (Bergamo), domenica 14 maggio. Per accedere al tabellone regionale sarà necessario chiudere fra le prime due. “Ci attende un campionato tosto – spiega Matteo Tognon, coordinatore tecnico del club –, in un girone composto da squadre competitive. Le ragazze dovranno cercare di dare sempre il massimo”.

Tra le fila del Tc Crema due novità: la 2.5 Aurora Corvi e la 2.7 Martina Tognon, pronte a dare il loro contributo a una formazione che annovera anche Giulia Finocchiaro, Bianca Bissolotti, le sorelle Tamirsi e Sofia Zanotti. Dal 14 maggio, invece, la Serie B2 maschile: il Tc Crema, promosso lo scorso anno dopo una splendida cavalcata in C, è stato inserito nel Girone 5 con Ct Parabiago, Tc Guidizzolo, Milago Tc (Buccinasco), Sc Selva Alta (Vigevano), Ct Ceriano Laghetto e Tc Città dei Mille, avversaria a Bergamo nella prima giornata. “Partiremo con l’obiettivo salvezza – dice ancora Tognon –, ma non nascondiamo la speranza di poter sorprendere delle avversarie sulla carta più attrezzate”. In occasione di tutte le sfide casalinghe di Serie B2 e Serie C, il nuovo partner Crema Diesel – che si affianca allo storico sponsor Maus Italia – darà la possibilità ai presenti di scoprire alcune automobili del suo catalogo, con un incaricato a disposizione per domande e curiosità. Infine, martedì 11 aprile la prima giornata del campionato under 12 maschile e mercoledì 12 il via all’under 16, sempre maschile. Nel femminile, invece, le due formazioni del Tc Crema (under 14 e under 16) sono state esentate per meriti dall’iniziale fase a gironi ed entreranno in gara direttamente dal tabellone a eliminazione diretta che assegnerà il titolo regionale e promuoverà le migliori formazioni alla successiva fase di macroarea. Per tutti i giovani, le gare a squadre sono un veicolo per fare esperienza, parte del progetto che punta ad alzare ulteriormente il livello dell’intero vivaio.

Leggi anche: