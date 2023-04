Riparte il Master della Brianza. Tante novità, in ricordo di Marco Gerosa

Tra meno di un mese, sui campi della Brianza tornerà il circuito di tornei di tennis più longevo d’Italia, il Master della Brianza. Giunta alla 41esima edizione, la manifestazione quest’anno ricorderà nel nome il compianto Marco Gerosa, scomparso a inizio 2023 dopo una vita dedicata anche al suo amato tennis, sia come giudice arbitro (prima) sia come promotore e anima del circuito. “Mi è sembrato doveroso intitolare il Master alla sua memoria – spiega Alessandro Galbiati della GA Tennis Academy, dalla passata stagione impegnato nell’organizzazione -. In questi anni, grazie alla sua dedizione e alla sua passione, Marco ci ha trasmesso un forte desiderio di promuovere il tennis nella nostra regione. Questo ci incoraggia a riproporre il circuito con sempre nuove iniziative, per stimolare l’attività tennistica sul territorio”.

Il Master della Brianza metterà in scena come sempre tabelloni dedicati a terza e quarta categoria, ma da quest’anno ne riserverà alcuni anche ai giovani under 12, 14 e 16. “La spinta nel creare i tornei giovanili – continua Galbiati – è arrivata dal lavoro che svolgo ogni giorno come maestro di tennis: gli obiettivi sono far crescere nei ragazzi sempre più passione per il nostro sport e vedere in loro la voglia di dimostrare sul campo i frutti dell’apprendimento”. Le tappe programmate per gli under saranno sei, da maggio fino a settembre, prima dell’appuntamento conclusivo che decreterà i primi vincitori delle categorie giovanili. Come detto però, il circuito partirà già a fine aprile con gli eventi dedicati ai terza e quarta categoria: Hello Tennis Caponago Fonas ospiterà i tabelloni maschili da sabato 22, mentre dal sabato successivo le donne (classificate da 3.1 a Nc) scenderanno in campo al Merate Tennis e Padel Center. In totale saranno 8 le tappe maschili sia per i terza categoria sia per i quarta, 9 quelle per le donne.

Tra le novità, da segnalare l’ingresso di un nuovo circolo, lo Sport Team di Biassono. Inoltre, i Master finali che si giocheranno dal 16 al 24 settembre presso la GA Tennis Academy di Brugherio saranno di categoria open: una mossa studiata per dare la possibilità di parteciparvi anche a quei giocatori e quelle giocatrici che nel corso dell’anno passeranno dalla terza alla seconda categoria. In ogni tappa del circuito, come consuetudine, verranno assegnati 20 punti al primo classificato e 15 al secondo, 10 ai semifinalisti e 5 per coloro che si fermeranno ai quarti di finale. Saranno ammessi alla fase finale i migliori 8 di ogni classifica, purché abbiano disputato, giocando almeno un incontro, un minimo di due tornei. Insomma, tutto è pronto: il conto alla rovescia è già cominciato.

IL MASTER ON-LINE

Tutte le informazioni relative all’edizione 2023 – i tabelloni, i risultati e le classifiche – saranno disponibili e consultabili sul sito web www.masterdellabrianza.org.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CIRCUITO 2023

CIRCUITO MASCHILE DI TERZA CATEGORIA (giocatori con classifica da 3.1 a 3.5)

Data inizio e Circolo

22 aprile: Hello Tennis Caponago Fonas

20 maggio: GA Tennis Academy

3 giugno: Top Sporting Club

17 giugno: Tennis Enjoy Sporting Carnate

1 luglio: Tennis Club Lecco

15 luglio: Merate Tennis e Padel Center

22 luglio: Villa Reale Tennis

26 agosto: Tennis Enjoy Sporting Carnate

CIRCUITO MASCHILE DI QUARTA CATEGORIA (giocatori con classifica da 4.1 a Nc)

Data inizio e Circolo

22 aprile: Hello Tennis Caponago Fonas

6 maggio: Tennis Enjoy Sporting Carnate

20 maggio: GA Tennis Academy

3 giugno: Top Sporting Club

17 giugno: Tennis Club Usmate Velate

1 luglio: Tennis Club Lecco

15 luglio: Merate Tennis e Padel Center

26 agosto: Tennis Club Arcore

CIRCUITO FEMMINILE (giocatrici con classifica da 3.1 a Nc)

Data inizio e Circolo

29 aprile: Merate Tennis & Padel Center

6 maggio: Tennis Enjoy Sporting Carnate

20 maggio: Sport Team Biassono

3 giugno: Hello Tennis Caponago Fonas

17 giugno: Tennis Club Usmate Velate

1 luglio: Top Sporting Club

15 luglio: Tennis Club Lecco

22 luglio: Villa Reale Tennis

26 agosto: Tennis Club Arcore

CIRCUITO GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE UNDER 12/14/16

Data inizio e Circolo

20 maggio: Tennis Enjoy Sporting Carnate

3 giugno: Merate Tennis e Padel Center

17 giugno: Tennis Club Lecco

1 luglio: GA Tennis Academy

15 luglio: Top Sporting Club

26 agosto: Villa Reale Tennis

MASTER FINALI MASCHILI, FEMMINILE E UNDER (invito in base alle classifiche stagionali)

Data inizio e Circolo

16 settembre: GA Tennis Academy

Leggi anche: