Il Tc Crema prepara la prima trasferta: la stagione di A1 parte domenica a Casale Monferrato

Da una parte una formazione che festeggia dieci anni consecutivi in Serie A1, dall’altra una neopromossa, tornata nel massimo campionato nazionale dopo qualche anno di assenza. Sono gli ingredienti del duello di domenica 23 novembre fra Tennis Club Crema e Canottieri Casale Monferrato, avversaria dei cremaschi nella prima trasferta della stagione. La formazione capitanata da Armando Zanotti viaggerà sabato per la località della provincia di Alessandria, con l’obiettivo di tornare con i tre punti per iniziare subito la stagione con il piglio giusto. Quest’anno partire bene è doppiamente importante, visto che ci saranno subito ben quattro sfide nell’arco di appena 15 giorni, e la formazione del Tc Crema si avvicina al debutto con un cauto ottimismo, figlio di anni di esperienza. “Come sempre – dice capitan Zanotti – partiamo con un profilo basso e con la salvezza come obiettivo. Puntiamo a garantircela il prima possibile, per poi eventualmente provare a ottenere qualcosa in più”. Raggiungere la semifinale scudetto (giocata per tre volte dal 2012) non sarà per niente facile, ma il Girone 3 si presenta molto equilibrato, aperto a ogni scenario. “Sembrerebbe non esserci una squadra che parte con grandi favori del pronostico – continua Zanotti –, così come non ce n’è una che pare inferiore alle altre. Per questo ogni domenica sarà una battaglia: diventerà importante riuscire a schierare sempre una squadra competitiva. I nostri big ci hanno garantito una buonissima disponibilità, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli”.

A proposito di big: doveroso ricordare che la formazione del Tennis Club Crema si è rinnovata con gli innesti di Robin Haase, olandese con un passato nei primi 40 del mondo in singolare e una finale Slam in doppio; di Andrea Arnaboldi, da quindici anni uno dei migliori giocatori lombardi nel circuito mondiale; e del rumeno Nicholas David Ionel, ventenne numero 253 Atp. Con loro i “senatori” Paolo Lorenzi, Adrian Ungur e Andrey Golubev, più i giovani del vivaio. “Siamo cresciuti sia in termini numerici sia di qualità – dice ancora lo storico capitano del team –, e ci tengo a sottolineare anche il costante miglioramento degli elementi del vivaio, protagonisti di una stagione di alto livello. Samuel Vincent Ruggeri è entrato nei primi 400 della classifica Atp, mentre Lorenzo Bresciani ha compiuto un grande salto di qualità in termini di mentalità e atteggiamento. In questo, sicuramente, l’esperienza in Serie A degli anni scorsi, vissuta accanto a giocatori di altissimo profilo, ha dato un grosso aiuto a entrambi”. L’obiettivo, ora, è provare a offrire la stessa piattaforma di crescita anche Leonardo Cattaneo, 16enne promessa del club, per la prima volta integrato nel team di Serie A1. “Detto dell’aspetto agonistico e del desiderio di fare bene – chiude Zanotti –, non dobbiamo dimenticarci che il Campionato ha anche la funzione di far crescere i ragazzi del nostro vivaio, che per due mesi possono vivere un’esperienza fatta di competitività e professionalità”. Domenica 30 ottobre la prima sfida casalinga, a Crema contro i romani del Tennis Club Parioli.

LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CREMA

Robin Haase (Ned, 1.20), Andrea Arnaboldi (Ita, 2.1), Paolo Lorenzi (Ita, 2.1), Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 2.1), Nicholas David Ionel (Rou, 2.1), Lorenzo Bresciani (Ita, 2.2), Gabriele Datei (Ita, 2.3), Luka Mikrut (Cro, 2.3), Adrian Ungur (Rou, 2.4), Andrey Golubev (Kaz, 2.4), Leonardo Cattaneo (Ita, 2.4), Giacomo Nava (Ita, 2.7), Mattias Pisanu (Ita, 2.7).

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 23-30 ottobre, 1-6-13-20 novembre.

Semifinali: 27 novembre – 4 dicembre.

Finale: 10-11 dicembre.

Accede alle semifinali scudetto la prima classificata di ogni girone. La seconda conquista la salvezza diretta, la terza e la quarta partecipano ad un tabellone di play-out a otto squadre, con un match da vincere (su andata e ritorno) per evitare la retrocessione in Serie A2.

Leggi anche: