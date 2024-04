Il Tc Crema rinnova le ambizioni in vista della Serie C (e brilla in Coppa Lombardia)

All’inizio dei Campionati regionali di Serie C mancano ancora più di tre settimane, ma l’attesa in vista della prima giornata di domenica 7 aprile inizia a crescere. Lo sanno bene al Tennis Club Crema, che si presenta al via della competizione sia nel maschile sia nel femminile, con due squadre attrezzate per fare grandi cose. Fra gli uomini, inserita nel Girone 9 insieme a Mutti e Bartolucci (Castiglione delle Stiviere), Canottieri Milano, Tc Ambrosiano B (Milano) e Tc Romano di Lombardia, c’è la formazione che lo scorso anno militava nel campionato di Serie B2 e punta a riprendersi un posto nelle divisioni nazionali, con Leonardo Cattaneo e Gabriele Datei nel ruolo di punte di diamante di una squadra che si è rinforzata con l’arrivo di ben tre giocatori di seconda categoria: Marco Ricci, Andrea Bonfadini e Giorgio Pezzotta. Insieme a loro anche i soliti Giacomo Nava, Luca Toscani, Francesco Longhino, Giorgio Spinelli e Filippo Chiappa, tutti pronti a dare il proprio contributo a partire dalla sfida casalinga di domenica 7 contro i bergamaschi di Romano di Lombardia. Al Tc Crema anche il duello infrasettimanale di giovedì 25 aprile contro la Canottieri Milano; in trasferta le altre due sfide: 14 aprile al Tennis Club Ambrosiano e 28 aprile a Castiglione delle Stiviere. Per accedere alla seconda fase, a eliminazione diretta, serve chiudere fra le prime due.

Un obiettivo, quello di prendersi un posto ai play-off, condiviso con la formazione femminile, che lo scorso anno li conquistò e superò arrivando a un soffio dal passaggio in Serie B2, prima di arrendersi al Tennis Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci” nella doppia sfida decisiva. Le ragazze ci riprovano quest’anno, con lo stesso affiatamento di sempre e da formazione con l’età media più bassa fra le 18 della Serie C lombarda. Basti pensare che la meno giovane del team è Giulia Finocchiaro, classe 2004, che festeggerà vent’anni proprio alla vigilia del campionato. Con lei, elemento del vivaio del Tc Crema, anche Aurora Corvi, la new entry Eva Segato, Martina Tognon, Bianca Bissolotti, Teodora Giulia Tamirsi, Matilde Tognon e l’altra novità Giulia Zoppas, 2.8 e recente protagonista nel torneo internazionale Tennis Europe under 14 di Bad Waltersdorf (Austria), dove è arrivata ai quarti di finale in singolare e in finale nel doppio. Le ragazze sono state inserite nel Girone 4, con Scuola Tennis Gigi di Nembro (prime avversarie, il 7 aprile a Crema), Junior Tennis Milano (14 aprile, trasferta) e Junior Tennis Training di Solbiate con Cagno (21 aprile, in casa). Al tabellone regionale le prime due.

In attesa del via della Serie C, il Tennis Club Crema ha fatto grandi cose anche nella Coppa del Comitato Lombardo, con una squadra maschile arrivata fino alla finale nella fascia D. Il team, composto da Massimiliano Severgnini, Andrea Pandini, Stefano Cappellini e Misha Villa, ha dominato il girone rifilando 3-0 a raffica a Tc Sabbio Chiese, Ntc Lurago d’Erba, Castelletto (Settimo Milanese) e Fortennis (Terno d’Isola), ma nel duello che metteva in palio il titolo si è arreso per 3-0 in trasferta contro il Tennis Bellusco 2012.

