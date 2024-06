Il Tc Crema sogna nei play-off di Serie C: 4-0 per le donne, 3-3 per gli uomini. Domenica le gare di ritorno

Dopo un inseguimento lungo anni, fatto di grandi prestazioni ma anche di qualche delusione, il Tennis Club Crema è finalmente a un passo da un traguardo atteso da tempo. Non è ancora il momento di cantar vittoria, ma il netto successo per 4-0 della formazione femminile nella gara d’andata del turno decisivo dei play-off di Serie C parla fin troppo chiaro. Non solo per il risultato ottenuto contro le siciliane del Tennis Club Le Roccette di Mascalucia (Catania), ma per come sono maturati i quattro punti delle ragazze capitanate da Daniela Russino, capaci di perdere la miseria di cinque game negli otto set degli incontri vinti da Eva Segato, Aurora Corvi, Giulia Finocchiaro e dal doppio Corvi/Finocchiaro. Una grandissima dimostrazione di forza da parte di un team che ha ribadito a più riprese di meritare un posto in Serie B2, e ora lo vede veramente a un passo. Infatti, nella sfida di ritorno di domenica 30 giugno (in Sicilia) alle cremasche basterà conquistare un solo punto per risolvere a proprio favore il play-off, e garantirsi il passaggio di categoria per il 2025.

Nel tabellone nazionale della Serie C per il Tennis Club Crema è impegnata anche la squadra maschile, che invece ha disputato la gara d’andata contro i leccesi del Circolo Tennis “I Campetti” di Nardò. Sul caldissimo cemento pugliese è finita 3-3, al termine di un continuo inseguimento fra le due formazioni. Per i cremaschi vittorie in singolare di Leonardo Cattaneo e Andrea Bonfadini, e sconfitte di Gabriele Datei e dello sfortunato Giacomo Nava, costretto al ritiro – a causa di problemi alla schiena – al termine del primo set nel match contro Marco De Pascalis. In parità anche i successivi doppi: la coppia Cattaneo/Datei ha vinto il primo, ma il duo Escalona/Leo ha pareggiato i conti per il definitivo 3-3. Un risultato che lascia un pizzico di amaro in bocca ai ragazzi capitanati da Francesco Longhino, ma anche la possibilità di ripartire praticamente da zero nella sfida di ritorno di domenica 30 giugno a Crema, in condizioni di gioco sicuramente più favorevoli ai padroni di casa.

Serie C femminile – Gara d’andata play-off nazionale

Tennis Club Crema b. Tennis Club Le Roccette 4-0

Eva Segato (C) b. Rebecca Lo Pumo (R) 6-0 6-0, Aurora Corvi (C) b. Martina Lo Pumo (R) 6-2 6-0, Giulia Finocchiaro (C) b. Paola La Porta (R) 6-0 6-1, Corvi/Finocchiaro (C) b. Lo Pumo/Lo Pumo (R) 6-0 6-2.

Serie C maschile – Gara d’andata play-off nazionale

Circolo Tennis “I Campetti” – Tennis Club Crema 3-3

Leonardo Cattaneo (Cr) b. Mattia Leo (Ca) 7-5 6-3, Felipe Escalona (Ca) b. Gabriele Datei (Cr) 6-3 4-6 6-4, Andrea Bonfadini (Cr) b. Giovanni Dell’Atti (Ca) 7-5 6-1, Marco De Pascalis (Ca) b. Giacomo Nava (Cr) 7-6 ritiro, Cattaneo/Datei (Cr) b. Dell’Atti/De Pascalis (Ca) 6-3 6-4, Escalona/Leo (Ca) b. Bonfadini/Pezzotta (Cr) 7-6 6-0.

