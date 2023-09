Il Tennis Club Cagliari rilancia ancora: dal 1° ottobre due squadre in Serie A2, per far crescere il vivaio

Avere una squadra femminile al via di un campionato di prestigio come la Serie A2 è già di per sé un risultato di spessore, ma averne addirittura due vale molto di più. Lo sanno bene al Tennis Club Cagliari, dove – dopo la pubblicazione dei calendari da parte della Federazione Italiana Tennis e Padel – si preparano in vista del doppio esordio di domenica 1° ottobre. La formazione “A” è quella ad aver già sfiorato il passaggio in A1 e che nel 2022 si fermò a un passo dai play-off, beffata dal sorteggio che premiò le piemontesi del Tennis Beinasco, mentre la squadra “B” ha conquistato lo scorso anno la promozione dalla Serie B. Ma entrambe si sono rinforzate e partono con buone ambizioni, seppur l’obiettivo principale – come da mission dell’intera attività del club – rimanga quello di sviluppare i vivai e dare alle giovani che si allenano al Tc Cagliari l’opportunità di fare esperienza a fianco di compagne di valore. La prima formazione, che sarà capitanata da Martin Vassallo Arguello e Candela Bugnon, è stata inserita nel Girone 2 insieme a Tennis Training (Foligno), Park Tennis Club (Genova), Tc Prato, Club Tennis Ceriano Laghetto (prime avversarie il 1° ottobre in Lombardia), Tc Baratoff (Pesaro) e Stampa Sporting (Torino). La formazione “B”, guidata da Stefano Mocci e Carla Lucero, giocherà invece nel Girone 1, partendo dalla sfida casalinga contro il Cus Catania. Tc Genova 1893, Ct Bologna, Apem Copertino (Lecce), Tennis Club Lumezzane e Tennis Beinasco le altre avversarie.

“Come sempre – dice Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del club – l’intenzione è di utilizzare i campionati a squadre per sviluppare i nostri vivai. Abbiamo tante ragazze passate in seconda categoria e altre molto giovani che hanno iniziato un percorso di crescita con noi, e crediamo che la Serie A2 possa essere per tutte una preziosa opportunità. Lo stesso vale per le insegnanti Candela Bugnon e Carla Lucero, che lavorano nel nostro settore agonistico e seguiranno le due squadre”. Ma naturalmente c’è di più, specialmente per la formazione “A” che ha già dimostrato di poter ambire all’A1. “L’obiettivo – continua Vassallo Arguello – è di provare a costruirci di nuovo la possibilità di salire in Serie A1. Ci proveremo, consapevoli che la stagione è lunga e quindi dovremo essere bravi anche a far combaciare gli impegni delle ragazze nei tornei individuali con quelli della squadra. Crediamo molto nel valore formativo di affiancare giocatrici di alto livello alle nostre giovani. Inoltre, visto che la prima parte della stagione si svilupperà in contemporanea con i tornei Itf a Santa Margherita di Pula, avremo la possibilità di accogliere le giocatrici, che faranno base da noi per gli allenamenti e riceveranno il nostro pieno supporto. Un percorso di condivisione che ci permetterà di alzare il livello quotidiano dell’attività, e può diventare importante sia per le ragazze del vivaio sia per i nostri maestri”.

SERIE A2 FEMMINILE – LE FORMAZIONI DEL TENNIS CLUB CAGLIARI

TC CAGLIARI A (girone 2) – Despina Papamichail (Gre, 1.7), Nuria Brancaccio (Ita, 1.9), Nadia Podoroska (Arg, 2.1), Alessandra Mazzola (Ita, 2.1), Nadine Keller (Sui, 2.3), Barbara Dessolis (Ita, 2.3), Marcella Dessolis (Ita, 2.4), Valeria Barlini Pischedda (Ita, 2.8), Carlotta Lehner (Ita, 3.1).

TC CAGLIARI B (girone 1) – Julia Riera (Ita, 2.1), Georgia Andreea Craciun (Rou, 2.3), Sara Cakareveic (Fra, 2.3), Eleni Christofi (Ita, 2.4), Elena Francese (Ita, 2.5), Beatrice Zucca (Ita, 2.5), Anna Barlini Pischedda (Ita, 2.6), Francesca Mostallino (Ita, 2.7), Sara Festa (Ita, 2.7), Elena Sassu (Ita, 3.2), Sara Demuro (Ita, 3.2).

SERIE A2 FEMMINILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 1-8-15-22-29 ottobre, 12-19 novembre.

Play-off: 26 novembre (primo turno), 3-10 dicembre (turno decisivo).

Play-out: 26 novembre, 3 dicembre.

Ogni sfida prevede tre singolari e un doppio.

Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.

