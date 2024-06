Il Tennis Club Cagliari sa solo vincere: altri due successi in Serie B1 e doppio play-off garantito

Quando il gioco si fa duro, e i campionati nazionali di Serie B1 entrano nella fase calda, il Tennis Club Cagliari non sbaglia più. Perché a sette giorni dal doppio successo (maschile e femminile) nella quinta giornata, la formazione sarda ha fatto lo stesso nella sesta, conquistando tre punti determinanti che hanno garantito a entrambe le formazioni la certezza di un posto ai play-off promozione. Resta da capire da che posizione vi accederanno, ma vale già tantissimo il traguardo, per due squadre con le carte in regola per ambire al salto di categoria. Domenica sui campi in terra battuta di Monte Urpinu c’erano le ragazze, che non hanno fatto scherzi contro le piemontesi del Tennis Beinasco, sconfitte per 4-0 senza cedere nemmeno un set. Merito delle solite Gabriela Ce, Eleni Christofi, Barbara Dessolis e Marcella Dessolis, tutte capaci di metterci lo zampino per produrre un successo diventato doppiamente importante in virtù della sconfitta a sorpresa dell’Ata Battisti di Trento, che guidava la classifica del Girone 2 proprio insieme alle cagliaritane. Ora, invece, al comando con 13 punti c’è in solitaria la formazione capitanata da Candela Bugnon e Carla Lucero, alla quale basterà dunque conquistare un solo punto nella settima e ultima giornata di domenica 16 giugno (proprio contro le trentine) per garantirsi il primo posto finale del girone e quindi l’accesso ai play-off direttamente dal turno decisivo.

Importantissima anche la vittoria dei ragazzi, a segno per 4-2 sui campi del Tennis Club Poggibonsi (provincia di Siena). Era uno scontro diretto per il secondo posto e se lo sono preso i cagliaritani, capaci di indirizzare la sfida già nei singolari grazie alle vittorie di Bruno Pujol Navarro, Andrea Picchione e Nicola Porcu, e quindi di completare l’opera con il successo dei primi due in uno dei doppi. Come detto, anche per i ragazzi capitanati da Martin Vassallo Arguello e Stefano Mocci si tratta di tre punti fondamentali: non solo offrono la garanzia matematica dell’accesso ai play-off, ma anche un momentaneo secondo posto (alle spalle del Tc Padova, già sicuro della vittoria del Girone 5) che la formazione sarda proverà a conservare nella sfida della settima e ultima giornata, in trasferta al Circolo Tennis Lanciano (Chieti).

Serie B1 femminile – Sesta giornata

Tennis Club Cagliari b. Tennis Beinasco 4-0

Gabriela Ce (C) b. Fabiola Marino (B) 6-1 6-1, Barbara Dessolis (C) b. Federica Rossi (B) 6-2 7-6, Eleni Christofi (C) b. Maria Canavese (B) 6-0 6-1, M. Dessolis/Ce (C) b. Rossi/Marino (B) 7-5 7-6.

Serie B1 maschile – Sesta giornata

Tennis Club Cagliari b. Tennis Club Poggibonsi 4-2

Bruno Pujol Navarro (C) b. Andrea Taliani (P) 6-4 6-0, Nicola Porcu (C) b. Marco Angiolini (P) 6-0 6-3, Tommaso Lenzi (P) b. Alberto Sanna (C) 6-3 6-2, Andrea Picchione (C) b. Mateo Nicolas Martinez (P) 6-4 6-4, Martinez/Turini (P) b. Sanna/Porcu (C) 6-4 6-4, Picchione/Pujol Navarro (C) b. Lenzi/Angiolini (P) 6-0 6-4.

