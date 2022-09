Il V-Team scalda i motori per una nuova stagione di Serie A2: si parte il 23 ottobre

I play-off promozione agguantati lo scorso anno al debutto in Serie A2, grazie a una stagione al di sopra di ogni più rosea aspettativa, sono stati il punto di partenza. Ora, il V-Team riparte con ambizioni ancora più importanti e si prepara per una nuova stagione nella seconda divisione del campionato nazionale a squadre, al via domenica 23 ottobre. La formazione lombarda, che gioca gli incontri casalinghi sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza, è stata sorteggiata nel secondo dei quattro gironi, composto da sette formazioni. A contendere un posto ai play-off alla squadra capitanata da Duvier Medina, direttore tecnico del V-Team, ci saranno Tennis Club Siracusa, Team Avino (San Giuseppe Vesuviano, Napoli), il Tennis Comunali Vicenza retrocesso dalla Serie A1, e poi ancora Circolo Tennis Bologna, Ssd Ferratella (Roma) e Circolo Tennis Mario Stasi Lecce. Le tre sfide a Monza sono previste per il 23 ottobre (contro Siracusa), il 6 novembre (contro Vicenza) e il 27 novembre (contro Ssd Ferratella). Il 30 ottobre la trasferta in Campania, nel turno infrasettimanale di martedì 1° novembre quella in Puglia, mentre il duello a Bologna è in programma per il 20 novembre. Domenica 13 novembre, alla quinta giornata, il turno di riposo per i lombardi, prima del rush finale con le ultime due sfide.

Il V-Team ha confermato tutti i protagonisti della cavalcata del 2021, con la preziosissima aggiunta di Federico Arnaboldi, brianzolo doc e uno dei giovani più forti del tennis lombardo. Il 22enne di Cantù, classificato 2.1 in Italia, è numero 623 del ranking mondiale Atp e vanta ben tre titoli internazionali, l’ultimo meno di un mese fa a Padova. Vuol dire che, dopo i problemi fisici che ne hanno frenato la scalata fra la seconda metà del 2021 e i primi mesi dal 2022, il lombardo sta attraversando un periodo di gran forma, che potrebbe condurlo al via della Serie A2 col pieno di fiducia. Nel ruolo di numero uno del team è stato invece confermato il francese Mathias Bourgue, già numero 140 Atp, che nel 2021 vinse degli incontri determinanti per l’accesso ai play-off. Stesso discorso per il mancino pratese (ma di base nel Comasco) Gianmarco Ferrari, che negli ultimi dodici mesi ha compiuto passi da gigante, scalando circa 500 gradini nella classifica mondiale. Immancabili, ovviamente, i membri del nucleo storico del V-Team, protagonisti della scalata fino all’A2, ossia Davide Albertoni, Andrea Borroni e Manfred Fellin. Con loro anche Pietro Orlando Fellin, il promettente William Mirarchi, giovane del vivaio che nel corso dell’estate ha collezionato due finali internazionali fra gli under 16 nel circuito Tennis Europe, Alessandro Cima e Alberto Borroni. Un team che, oltre al valore tecnico dei singoli, fonda la sua forza anche sull’unione del gruppo: una caratteristica capace di fare miracoli nella scorsa stagione.

SERIE A2 MASCHILE – LA FORMAZIONE DEL V-TEAM

Mathias Bourgue (Fra, 1.20), Federico Arnaboldi (Ita, 2.1), Gianmarco Ferrari (Ita, 2.1), Davide Albertoni (Ita, 2.3), Pietro Orlando Fellin (Ita, 2.3), Manfred Fellin (Ita, 2.3), Andrea Borroni (Ita, 2.4), William Mirarchi (Ita, 2.5), Alessandro Cima (Ita, 2.7), Alberto Borroni (Ita, 3.3).

SERIE A2 MASCHILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 23-30 ottobre, 1-6-13-20-27 novembre.

Play-off: 4 dicembre (primo turno), 8-11 dicembre (turno decisivo).

Play-out: 4-11 dicembre.

Ogni sfida prevede quattro singolari e due doppi.

Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.

