Italiani di tennis in carrozzina, esordio ok per Tc Terranova e Cus Torino

Ai Campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina, in corso presso il Match Ball Bra, le previsioni della vigilia sono fin qui state confermate dal campo. Il Tc Terranova di Olbia, primo favorito del seeding, ha esordito in scioltezza, assicurandosi un posto in semifinale già dopo i due match di singolare contro il Tc Novoli, in virtù delle vittorie di Marco Pincella e Mario Cabras. Provare a fermare Arca e compagni, sarà compito adesso dei campioni d’Italia in carica del Country Club Racket World di Bologna. Dopo essersi aggiudicati il primo singolare, grazie a Luca Spano, gli emiliani hanno sfiorato il bis con Marco Amadori, ma Dario Benazzi della Canottieri Baldesio Cremona è stato bravo a imporsi nel tie-break decisivo e a portare l’incontro al doppio, vinto comunque senza grossi patemi da Spano e Amadori. Il terzo quarto di finale ha visto il Tennis Giotto superare i portacolori dello Sport di Più Torino al termine dei due singolari. Se la sfida tra Lorenzo Deglinnocenti e Claudio Santoro non è stata mai in discussione, l’altro incontro si è sviluppato nel segno dell’equilibrio, con Massimiliano Pilan che si arreso ad Andrea Morandi dopo aver battagliato per 24 game, non riuscendo poi a tornare in campo per un doppio comunque ininfluente ai fini del risultato finale.

L’ultimo spicchio di tabellone ha messo di fronte due formazioni torinesi, con i secondi favoriti del seeding, ossia gli atleti del Cus Torino, convincenti nel confermare le proprie credenziali e superare i portacolori della squadra A di Sfide Moncalieri al termine dei primi due match, grazie alla vittoria di Antonio Cippo su Daniel Danila e di Pasquale Greco su Michele Giuliani.

Sabato, a partire dalle ore 9.30, il Greenset del Match Ball di Bra ospiterà le semifinali (ingresso sempre gratuito), con la sfida tra il Tc Terranova e il Country Club Racket Bologna sul Palamondo, mentre il campo adiacente sarà occupato dal Cus Torino e dal Tennis Giotto Arezzo.

La giornata di venerdì ha offerto una piacevole seconda occasione alle formazioni sconfitte in precedenza, grazie a un tabellone di consolazione che ha regalato all’Under 18 braidese Lorenzo Politanò l’emozione della prima vittoria ai Campionati italiani, al termine di un incontro intenso e combattuto. Il prosieguo del tabellone di consolazione prevede per sabato, sempre con inizio alle 9.30, gli incontri tra Montesport Baccaiano e Special Bergamo Sport da una parte e tra Sporting Club Sassuolo e Sfide Moncalieri – Squadra B dall’altra.

TUTTI I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

TABELLONE PRINCIPALE, QUARTI DI FINALE

Tc Terranova (OT) b. Ct Novoli (BR) 3-0

Marco Pincella (T) b. Roberto Sodero (N) 6-2 6-1, Mario Cabras (T) b. Andrea Erario (N) 6-0 6-0, Cabras/Pincella (T) b. Sodero/Erario (N) 6-3 6-3.

Country Club Racket World (BO) b. Canottieri Baldesio Cremona (CR) 2-1

Luca Spano (CC) b. Alberto Moja (B) 6-0 6-1, Dario Benazzi (B) b. Marco Amadori (CC) 3-6 6-4 7-6, Spano/Amadori (CC) b. Benazzi/Zavattoni (B) 6-1 6-1.

Tennis Giotto (AR) b. Sport di Più Torino (TO) 2-0

Andrea Morandi (G) b. Massimiliano Pilan (T) 7-5 7-5, Lorenzo Deglinnocenti (G) b. Claudio Santoro (T) 6-0 6-0. Doppio non disputato.

Cus Torino (TO) b. Sfide Moncalieri Squadra A (TO) 2-1

Antonio Cippo (T) b. Daniel Danila (M) 6-3 6-3, Pasquale Greco (T) b. Michele Giuliani (M) 6-0 6-0, Danila/Miele b. Toso/Paiardi 6-1 0-6 16/14.

TABELLONE DI CONSOLAZIONE, PRIMO TURNO

Sfide Moncalieri Squadra B (TO) b. Tc Match Ball Bra (CN) 2-1

Lorenzo Politanò (B) b. Fabio Zuccalà (M) 3-6 6-3 10/5, Marco Salamone (M) b. Gabriele Maria Risso (B) 6-0 6-0, Salamone/Zuccalà (M) b. Politanò/Risso (B) 6-0 6-2.

Special Bergamo Sport (BG) b. Tennis Training Foligno (PG) 3-0

Silvia Morotti (B) b. Gianni Renna (F) 6-0 6-1, Paolo Cancelli (B) b. Anselmo Ugolini (F) 6-0 6-0, Morotti/Cancelli b. Renna/Ugolini 6-2 6-0.

Leggi anche: