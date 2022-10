Italiani di wheelchair tennis, il terzetto SBS punta in alto

C’è un terzetto di atleti della SBS – Special Bergamo Sport, al via dei Campionati italiani di tennis in carrozzina, in programma al Centro Sisport di Torino dal 6 al 9 di ottobre. Quattro giorni in cui gli orobici cercheranno di diventare protagonisti della manifestazione, tanto nei singolari, quanto nei doppi. I tre giocatori in gara sono Silvia Morotti, Vanessa Ricci ed Erick Trovesi. Ognuno di loro con un curriculum importante da presentare e con la voglia di dare il massimo per portare SBS al successo.

Silvia Morotti, nata a Grumello del Monte, classe 1979, è la punta di diamante del gruppo. Gioca a tennis da circa 15 anni, ha già vinto diversi scudetti di doppio e così pure tre tornei internazionali in singolare. Oggi è numero 61 al mondo (ma è stata anche 53) e il suo obiettivo non può che essere quello di arrivare alle finali del torneo. Vanessa Ricci, invece, è nata in provincia di Lecco (a Erve), ma risiede a Bergamo da tempo (adesso a Paladina). Classe 1991, numero 69 Itf, gioca a tennis dal 2010 e dal 2012 in maniera continuativa. “Negli ultimi due-tre anni – spiega Claudio Filipazzi, responsabile del settore tennis di SBS – ha raggiunto dei buoni risultati, in particolare nel 2021 quando vinse tre tornei di doppio: Civitavecchia, Cremona e i tricolori in coppia proprio con Silvia Morotti”.

Tra gli uomini, al via infine Erick Trovesi, classe 1974 di Alzano Lombardo. “Erick – prosegue Filipazzi – viene da alcuni risultati altalenanti, però nel 2021 ha vissuto la sua migliore stagione, con tre tornei vinti in doppio e qualche buon piazzamento in singolare. Quest’anno ha anche vinto in provincia di Milano un torneo regionale, sia in singolo che in doppio”. C’era un quarto atleta iscritto agli Italiani, ma Paolo Cancelli si è dovuto ritirare per via di un problema fisico.

“Nel gruppo di lavoro che seguiamo a Scanzorosciate – spiega ancora il responsabile tennis di SBS – gli agonisti in totale sono sette, ai quali si aggiungono altri otto non agonisti. E abbiamo una ragazza nuova che sta iniziando in questo periodo ad allenarsi con continuità: si chiama Sofia Della Vedova, ha 34 anni, e viene apposta da Morbegno per lavorare con noi, cosa che ovviamente ci rende molto orgogliosi”. Dopo gli italiani, il programma del team SBS continuerà senza soste. Morotti e Ricci in particolare saranno in gara in un Futures internazionale a Porto (Portogallo): tempo di rifare le valigie e già martedì 11 ottobre saranno in viaggio. Con l’obiettivo di ben figurare e magari, avversarie permettendo, di arrivare in fondo.

