La Bal Lumezzane ci mette il cuore ma non basta. Vince Casale 3 a 1

Alla vigilia, la sfida sui campi della Canottieri Casale era sicuramente proibitiva per la Bal Lumezzane. Ma le ragazze guidate dal capitano Alberto Paris sapevano che per poter avere qualche chance dovevano metterci tanto cuore. E così è stato, anche se non è bastato per riuscire a mettere in cascina il primo punto stagionale e smuovere finalmente la classifica: 3 a 1 il punteggio finale per le casalesi. Il primo match vinto dalle bresciane in questa edizione del massimo campionato nazionale a squadre porta la firma di Anastasia Piangerelli che ha rimontato un set di svantaggio alla giovane Lisa Pigato. Nel primo parziale è stata la bergamasca in campo coi colori casalesi a mettere la testa avanti al dodicesimo gioco. Poi però è stato un dominio della Piangerelli che ha chiuso dopo due ore e mezza di battaglia (5-7 6-1 6-3).

In precedenza, la svizzera Ylena In-Albon non era riuscita ad imporsi nel match contro la finlandese di origini russe Anastasia Kulikova. La mancina 22enne (best ranking Wta al numero 179 raggiunto proprio quest’anno) ha alzato il livello nei momenti clou della partita conquistando il primo punto casalese (7-6 6-4 il risultato finale). Troppo forte invece Deborah Chiesa per Rubina De Ponti: la trentina ha imposto subito il proprio gioco fino al 6-1 6-3. Nel match di doppio, la stessa De Ponti in coppia con Chiara Catini ha cercato in tutti i modi di rompere il ritmo alle più quotate Chiesa e Pigato. In diverse situazioni sono state proprio le bresciane a comandare gli scambi, ma la maggior attitudine a giocare partite di questo livello di importanza ha premiato le casalesi con un duplice 6-4. “Anche se il pensiero è ovviamente già ai play-out – ha commentato a fine giornata il capitano Paris -, sono contento e orgoglioso per come le ragazze hanno giocato oggi. Hanno lottato su ogni palla e questo fa ben sperare per le partite decisive che verranno”. Ora la Serie A1 femminile si prende una pausa. Lumezzane tornerà in campo in casa domenica 20 novembre per l’ultima sfida del girone 1 contro l’Associazione Tennis Verona con un occhio all’altro raggruppamento per conoscere chi sarà l’avversaria nel play-out salvezza (andata 27 novembre, ritorno 4 dicembre).

RISULTATI

Quinta giornata Girone 1

Canottieri Casale b. Bal Lumezzane 3-1

Anastasia Kulikova (C) b. Ylena In-Albon (L) 7-6(5) 6-4, Anastasia Piangerelli (L) b. Lisa Pigato (C) 5-7 6-1 6-3, Deborah Chiesa (C) b. Rubina De Ponti (L) 6-1 6-3, Chiesa/Pigato (C) b. De Ponti/Catini (L) 6-4 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Canottieri Casale, 12 punti

2. Tennis Club Parioli, 10 punti

3. At Verona Falconeri, 7 punti

4. Bal Lumezzane, 0 punti

