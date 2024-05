La decima edizione del Camozzi Open – VII Memorial Cav. Attilio Camozzi al via

Tutto pronto per l’edizione numero 10 del Camozzi Open, tappa tra le più importanti del calendario internazionale di Wheelchair tennis in Italia, che prende il via nella giornata di domani. Sui campi di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia si gioca fino a domenica 19 maggio, con 5.000 dollari di montepremi e dedica (per il settimo anno) alla memoria del Cavalier Attilio Camozzi, che ha sempre sostenuto con entusiasmo, passione e semplicità le attività di Active Sport.

In campo a partire dalle ore 9 (ingresso gratuito) tanti giocatori pronti a lottare fino all’ultimo per guadagnarsi un pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Tra loro, l’israeliano Sergei Lysov (n.28 del mondo), il francese Nicolas Charrier e l’argentino Ezequiel Casco, senza dimenticare il polacco Kruszelnicki, l’austriaco Legner e tutti gli azzurri in gara, sia nel maschile che nel femminile. Nella categoria quad, occhi puntanti su Alberto Saja: il bresciano punta al terzo successo consecutivo sui campi di casa. Nel complesso, al via tra uomini e donne ci sono 15 top 100. A dirigere il torneo Marco Salineri, che sarà supportato dal team di Active Sport, a partire dal presidente Marco Colombo.

