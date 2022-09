La Serie A1 compie cent’anni: il Tc Crema prepara la decima partecipazione di fila

I traguardi sul piatto sono due, ugualmente importanti. Uno lo sta per tagliare il Campionato nazionale di Serie A1, prossimo a festeggiare i cent’anni d’età; mentre l’altro sono le dieci partecipazioni consecutive del Tennis Club Crema, che dopo il ritorno nella massima serie (datato 2012) ha sempre saputo conservare un posto nell’èlite del tennis tricolore, arrivando per ben tre volte fino alle semifinali scudetto. La nuova edizione del Campionato maschile scatta domenica 23 ottobre, con sedici formazioni impegnate e la solita formula da quattro gironi, con andata e ritorno, seguita da play-off e play-out. Il Tennis Club Crema è stato inserito nel Girone 3, insieme ai romani del Tennis Club Parioli (che vinsero la prima edizione della Serie A1, nel 1922) e a due neopromosse ma con già esperienza nella massima competizione: il Tennis Club Sinalunga e la Società Canottieri Casale Monferrato, prima avversaria dei cremaschi nella trasferta del 23 ottobre. I tre impegni casalinghi, sui campi in terra battuta di via del Fante, sono invece previsti per il 30 ottobre (contro Tc Parioli), il 6 novembre (contro Sc Casale) e il 20 novembre (contro Tc Sinalunga). Martedì 1° novembre la trasferta in provincia di Siena per l’ultima sfida del girone di andata; domenica 13 quella nella Capitale, sui campi del club che detiene il record assoluto di titoli nazionali (13).

Rispetto alla formazione che lo scorso dicembre si guadagnò la salvezza battendo ai play-out il Tennis Comunali Vicenza, il team del Tennis Club Crema è stato integrato con tre nuovi nomi di altissima qualità. Il più conosciuto è quello dell’olandese Robin Haase, ex numero 33 del mondo e vincitore in carriera di due titoli Atp, seguito dal canturino Andrea Arnaboldi (n.199 Atp) e dal rumeno Nicholas David Ionel, giovane classe 2002 già fra i primi 300 del ranking. Insieme a loro, confermati i “senatori” Paolo Lorenzi, Adrian Ungur e Andrey Golubev, più gli elementi del vivaio Samuel Vincent Ruggeri e Lorenzo Bresciani, entrambi protagonisti di un grande salto di qualità rispetto a dodici mesi fa. Il primo è salito addirittura al numero 388 della classifica mondiale, mentre il secondo sta ottenendo risultati sempre più incoraggianti a livello internazionale. “Come sempre – dice il presidente Stefano Agostino – partiremo coi piedi per terra, con la salvezza come obiettivo. Siamo in un girone formato da ottime squadre, quindi ci attendono sfide molto aperte. Proveremo a fare leva sul collante di una formazione che ha come base dei giocatori di grande esperienza, ai quali si aggiungono i nuovi innesti e due giovani del vivaio che quest’anno hanno compiuto preziosi passi avanti”.

LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CREMA

Robin Haase (Ned, 1.20), Andrea Arnaboldi (Ita, 2.1), Paolo Lorenzi (Ita, 2.1), Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 2.1), Nicholas David Ionel (Rou, 2.1), Lorenzo Bresciani (Ita, 2.2), Gabriele Datei (Ita, 2.3), Luka Mikrut (Cro, 2.3), Adrian Ungur (Rou, 2.4), Andrey Golubev (Kaz, 2.4), Leonardo Cattaneo (Ita, 2.4), Giacomo Nava (Ita, 2.7), Mattias Pisanu (Ita, 2.7).

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 23-30 ottobre, 1-6-13-20 novembre.

Semifinali: 27 novembre – 4 dicembre.

Finale: 10-11 dicembre.

Accede alle semifinali scudetto la prima classificata di ogni girone. La seconda conquista la salvezza diretta, la terza e la quarta partecipano ad un tabellone di play-out a otto squadre, con una sfida da vincere (su andata e ritorno) per evitare la retrocessione in Serie A2.

