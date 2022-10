La Serie A2 del Tc Cagliari inizia con un pareggio: è 2-2 nella trasferta a Beinasco

Un 2-2 molto prezioso. È quello conquistato dalle ragazze del Tennis Club Cagliari nella prima giornata del campionato di Serie A2, scattato con la trasferta in Piemonte sui campi del Tennis Beinasco. Due i fattori a dar valore al pareggio: il primo è la qualità della formazione avversaria, in grado di schierare tre ottime giocatrici; il secondo è l’andamento del duello, che la formazione sarda capitanata da Martin Vassallo Arguello è arrivata a un soffio dal perdere, prima di riuscire in una poderosa rimonta nel doppio conclusivo, vinto dalla numero uno Despina Papamichail e dalla “vivaio” Barbara Dessolis. In precedenza, i singolari erano terminati sul 2-1 in favore delle padrone di casa, in vantaggio già dopo meno di un’ora in virtù del successo di Martina Colmegna ai danni di Barbara Dessolis (6-1 6-0). Poi, la greca Despina Papamichail, numero 175 della classifica mondiale e reduce dagli ottavi di finale nel Wta di Monastir (dove ha lottato con l’ex top-15 Elise Mertens), ha firmato il pareggio superando per 6-2 6-3 una giocatrice sempre ostica come Anastasia Grymalska, e confermando il miglior periodo di forma di tutta la sua carriera. Il Tennis Beinasco è tornato in vantaggio grazie al terzo singolare, vinto per 6-1 6-2 da Emma Rizzetto ai danni di Beatrice Zucca, e ha annusato i tre punti quando nel successivo doppio la stessa Rizzetto e la compagna Michelle Zmau sono andate a servire per il match sul 6-4 5-4, portandosi sul 30-0. Ma proprio lì, nel momento più importante e con le spalle al muro, Papamichail e Dessolis hanno cambiato marcia, imbastendo rimonta e sorpasso.

Le due portacolori del Tc Cagliari hanno recuperato il break, poi hanno trascinato la contesa al set decisivo vincendo altri due game, e nel long tie-break finale ai 10 punti (che nei match di doppio sostituisce il terzo set) sono volate immediatamente sul 5-1. Non è bastato per dare il colpo del k.o. alle avversarie, che le hanno riagganciate sul 6-6, ma nel testa a testa finale le cagliaritane si sono rivelate più forti, tenendo le rivali a distanza e spuntandola al secondo match-point, con il punteggio di 4-6 7-5 10/8 dopo un’ora e 37 minuti di battaglia. “Il pareggio contro una delle squadre più forti del girone – dice il capitano Martin Vassallo Arguello – è un ottimo risultato. Siamo felici di quello così come della trasferta in generale, molto formativa per le nostre ragazze del vivaio. Beatrice Zucca ha giocato un buon match contro un’avversaria superiore, mettendoci il giusto atteggiamento, mentre Barbara Dessolis ha alzato parecchio il suo livello di gioco nel doppio, spalleggiando alla grande la compagna verso un successo molto importante. In più, mi è piaciuto tanto il clima e il senso di squadra che si è creato, anche da parte delle ragazze che oggi non erano con noi ma ci hanno comunque fatto sentire il loro sostegno”. Domenica 16 ottobre tutti i campionati saranno fermi, mentre sette giorni più tardi il Tc Cagliari giocherà la prima sfida casalinga, contro le rivali del Ct Lucca sconfitte dal Tc Padova nella prima giornata. Domenica 23 anche l’esordio della formazione maschile di Serie A2, impegnata in trasferta al Circolo della Stampa Sporting di Torino.

RISULTATI

Prima giornata Girone 2

Tennis Beinasco vs Tennis Club Cagliari 2-2

Martina Colmegna (B) b. Barbara Dessolis (C) 6-1 6-0, Despina Papamichail (C) b. Anastasia Grymalska (B) 6-2 6-3, Emma Rizzetto (B) b. Beatrice Zucca (C) 6-1 6-2, Dessolis/Papamichail (C) b. Rizzetto/Zmau (B) 4-6 7-5 10/8.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Training Foligno, 3 punti

1. Tennis Club Padova, 3 punti

3. Tennis Club Cagliari, 1 punto

3. Tennis Beinasco, 1 punto

5. Circolo Tennis Palermo, 0 punti

6. Tennis Club Baratoff, 0 punti

6. Circolo Tennis Lucca, 0 punti

