L’Italia cede alla Croazia ma è ancora in corsa: domenica il play-off qualificazione contro Israele

Se c’era una giornata ideale per concedersi una sconfitta era esattamente questa. Perché l’Italia femminile under 12 aveva già messo in ghiaccio in anticipo la qualificazione per i play-off della Summer Cup by Dunlop, quindi l’ultima sfida del Gruppo B contro la Croazia serviva solamente a definire la prima del girone, che domenica se la vedrà con la seconda dell’altro gruppo. Per questo, la sconfitta per 2-1 rimediata dalle azzurrine sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia spaventa fino a un certo punto, anche perché il tennis espresso dal team capitanato da Alberto Tirelli è stato comunque di qualità. La migliore di giornata è stata la friulana Sofia Ferraris, che nel singolare inaugurale ha vinto il primo set contro Sophia Santos e ha dato l’impressione di potersi aggiudicare la partita, ma col passare dei minuti la rivale è salita di livello e ha avuto la meglio in rimonta, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Nel secondo incontro, invece, la toscana Anna Nerelli ha rimediato la prima sconfitta della sua Summer Cup, arrendendosi con un doppio 6-3 in una sfida interpretata meglio dalla croata Marta Džanic, brava a fare la differenza nelle fasi decisive di un confronto piacevole. A successo ormai sfumato, le azzurre si sono comunque prese la soddisfazione di vincere un punto grazie al doppio, che ha visto la coppia Casalino/Ferraris imporre la propria superiorità alla distanza contro Brozina/Džanic, in particolare in un match tie-break iniziato col piede sull’acceleratore e chiuso senza patemi, per il 6-2 4-6 10/3 finale.

In virtù della sconfitta, l’Italia ha chiuso al secondo posto il Gruppo B, il che significa che domenica si giocherà l’accesso alla fase finale della competizione (dal 4 al 7 agosto ad Ajaccio, in Corsica) contro le rivali di Israele, prime classificate nel Gruppo A grazie a tre vittorie in altrettante sfide. Un risultato prezioso anche alla luce del fatto che quella israeliana è l’unica nazionale arrivata a Brescia con due giocatrici nate nel 2011 (Ofir Manhard e Tohar Mulakandov), quindi di un anno più giovani rispetto alle avversarie. Eppure, le ragazze capitanate da Igor Yunin hanno spadroneggiato in tutti i match giocati, completando la fase a gironi con un comodo successo ai danni del Portogallo. A contendere un posto ad Ajaccio alla Croazia ci sarà invece la Grecia, che sta vivendo il suo miglior periodo di sempre a livello professionistico (grazie alla numero 3 del mondo Maria Sakkari e al numero 4 Stefanos Tsitsipas) e ora punta in alto anche col settore giovanile. Sabato le greche hanno sconfitto senza difficoltà i Paesi Bassi, condannati all’ultimo posto nel Gruppo A. Oltre alle due sfide che valgono la qualificazione per la fase finale della competizione targata Tennis Europe, previste in contemporanea a partire dalle 8.45, domenica a Brescia si giocheranno anche gli spareggi per 5° e 7° posto: nel primo la sfida sarà fra Bulgaria e Portogallo, nel secondo si affronteranno Turchia e Paesi Bassi.

I RISULTATI DI GIORNATA

GRUPPO A

Grecia b. Paesi Bassi 2-0

Christiana Christopoulou (Gre) b. Stéphanie Blaauwwijk (Ned) 6-0 6-1, Lydia Panagiotidou (Gre) b. Emma Sanchez (Ned) 6-2 6-0.

Israele b. Portogallo 2-0

Tohar Mulakandov (Isr) b. Beatriz Angelico (Por) 7-5 6-3, Ofir Manhard (Isr) b. Kika Lima (Por) 6-4 6-1.

CLASSIFICA FINALE GRUPPO A

1° Israele, 2° Grecia, 3° Portogallo, 4° Paesi Bassi.

GRUPPO B

Bulgaria b. Turchia 2-1

Ela Duzovalilar (Tur) b. Evgeniya Stoyanova (Bul) 6-1 6-2, Kristina Kaneva (Bul) b. Göksu Derin Bugay (Tur) 2-6 7-5 7-5, Kaneva/Stoyanova (Bul) b. Duzovalilar/Yavuz (Tur) 6-4 1-6 10/6.

Croazia b. Italia 2-1

Sophia Santos (Cro) b. Sofia Ferraris (Ita) 4-6 6-3 6-2, Marta Džanic (Cro) b. Anna Nerelli (Ita) 6-3 6-3, Casalino/Ferraris (Ita) b. Brozina/Džanic (Cro) 6-2 4-6 10/3.

CLASSIFICA FINALE GRUPPO B

1° Croazia, 2° Italia, 3° Bulgaria, 4° Turchia.

IL PROGRAMMA

Domenica 24 luglio – Spareggi qualificazione: Israele vs Italia, Croazia vs Grecia. Finale 5°/6° posto: Bulgaria vs Portogallo. Finale 7°/8° posto Turchia vs Paesi Bassi.

Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

Leggi anche: