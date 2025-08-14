Piatti Tennis Center: inaugurata “The Club House”

Un'immagine dell'interno di The Club House, la nuova struttura del Piatti Tennis Center
Dal 2018 il Piatti Tennis Center di Bordighera non ha mai smesso di crescere, innovando costantemente servizi, staff e tecnologie. Nell’estate 2025 è arrivata la novità più importante: dall’inizio di agosto è operativa “The Club House”, una nuova e suggestiva struttura ricavata dal restauro di un ex agriturismo adiacente al centro.

Il nuovo spazio ospita bar, ristorante e area relax aperti da mattina a sera, accessibili a tutti, oltre a un hotel con 7 camere per chi desidera pernottare direttamente al PTC. Un plus strategico per atleti, ospiti e famiglie che frequentano il centro per stage o consulenze, offrendo comfort e vicinanza ai campi.

“La Club House è un luogo per rilassarsi, ricaricare le energie e stare insieme” – recita lo slogan – ed è già diventata punto di ritrovo per giocatori, staff e genitori. Tra le curiosità, un muro degli autografi dove lasciare il segno del proprio passaggio: tra i primi a firmare, il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 del mondo, presente a Bordighera per la riabilitazione dopo un intervento al ginocchio.

Con questa aggiunta, il Piatti Tennis Center conferma la sua posizione tra le accademie di tennis più rinomate al mondo, continuando a crescere e a investire nella qualità dell’esperienza offerta.

