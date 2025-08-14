Piatti Tennis Center: inaugurata “The Club House”

Dal 2018 il Piatti Tennis Center di Bordighera non ha mai smesso di crescere, innovando costantemente servizi, staff e tecnologie. Nell’estate 2025 è arrivata la novità più importante: dall’inizio di agosto è operativa “The Club House”, una nuova e suggestiva struttura ricavata dal restauro di un ex agriturismo adiacente al centro.
Il nuovo spazio ospita bar, ristorante e area relax aperti da mattina a sera, accessibili a tutti, oltre a un hotel con 7 camere per chi desidera pernottare direttamente al PTC. Un plus strategico per atleti, ospiti e famiglie che frequentano il centro per stage o consulenze, offrendo comfort e vicinanza ai campi.
“La Club House è un luogo per rilassarsi, ricaricare le energie e stare insieme” – recita lo slogan – ed è già diventata punto di ritrovo per giocatori, staff e genitori. Tra le curiosità, un muro degli autografi dove lasciare il segno del proprio passaggio: tra i primi a firmare, il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 del mondo, presente a Bordighera per la riabilitazione dopo un intervento al ginocchio.
Con questa aggiunta, il Piatti Tennis Center conferma la sua posizione tra le accademie di tennis più rinomate al mondo, continuando a crescere e a investire nella qualità dell’esperienza offerta.
