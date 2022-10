Prima le donne: la Serie A2 femminile del Tc Cagliari riparte domenica da Beinasco

A dieci mesi da una promozione in Serie A1 rimasta a un passo, la formazione femminile del Tennis Club Cagliari è pronta per una nuova stagione di Serie A2, al via domenica 9 ottobre con la trasferta al Tennis Beinasco (Torino). Lo farà con l’obiettivo, più e più volte ripetuto dal direttivo, di sfruttare i campionati (quest’anno sono in serie A2 anche gli uomini, in gara da domenica 23) come un mezzo per lo sviluppo del vivaio, grazie alla possibilità data ai giovani di trascorrere incontri e settimane a contatto con fior fior di professionisti. Ma il team femminile ha già dimostrato di avere le carte in regola per puntare in alto, quindi è lecito attendersi un buon campionato. “Preferiamo non soffermarci su un obiettivo piuttosto che un altro – dice Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del Tc Cagliari –, ma proveremo a fare il possibile ogni domenica, per poi valutare fra qualche settimana le nostre possibilità”. L’ossatura della formazione è la stessa di dodici mesi fa, con le tre “vivaio” Barbara Dessolis, Marcella Dessolis e Beatrice Zucca, più Despina Papamichail e Nuria Brancaccio, entrambe in ottime condizioni nell’ultimo periodo. La greca, numero 175 del mondo, ha ottenuto buonissimi risultati nel circuito maggiore, mentre la 22enne campana – numero 295 – è arrivata addirittura in finale nel Wta 125 di Bari. “Saranno le cinque giocatrici che nella prima parte del campionato vedremo più spesso – continua Vassallo Arguello –, e con tutte in campo sappiamo di essere una delle migliori formazioni del Girone 2”.

Ma l’elenco delle tenniste pronte a dare il proprio contributo è ancora lungo: c’è l’argentina Nadia Podoroska (già n.62 Wta), la connazionale Jazmin Ortenzi, Gabriela Ce e poi ancora Georgia Craciun e Julia Riera. “Già alla prima giornata – dice ancora il direttore tecnico del club – ci troveremo di fronte una delle formazioni più pericolose. Sarà un bel test anche per le nostre giovani del vivaio, subito chiamate a mettersi in gioco ad alti livelli. È ciò di cui hanno bisogno per crescere, ed è il motivo per il quale crediamo tanto nel valore di competizioni come la Serie A2. Barbara Dessolis ha già una certa esperienza, ma per la sorella Marcella e per Beatrice Zucca avere dei punti di riferimento come Brancaccio e Papamichail può essere importante”. Il campionato, peraltro, arriva in un momento ricco di impegni per le giocatrici di casa, costantemente in gara (al Tc Cagliari) nei tornei Open di pre-qualificazione per gli Itf di Santa Margherita di Pula, e quindi nelle qualificazioni degli stessi appuntamenti internazionali del Forte Village. “Con tornei Open e appuntamenti Itf abbiamo già due opportunità preziosissime per i nostri vivai, e ora la Serie A2 ne aggiunge un terzo. In tutto questo, inizia a prendere forma il nostro grande obiettivo: fare sì che giocare i campionati per il Tc Cagliari diventi un modo per condividere i nostri progetti. Un esempio? Nelle scorse settimane Barbara Dessolis si è allenata da noi per parecchi giorni. Ci ha fatto molto piacere: è esattamente ciò che intendiamo quando diciamo di voler tornare un punto di riferimento per i professionisti. La Serie A2 può essere uno strumento per riuscirci”.

SERIE A2 FEMMINILE – LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CAGLIARI

Nadia Podoroska (Arg, 1.3), Despina Papamichail (Gre, 1.9), Nuria Brancaccio (Ita, 2.1), Gabriela Ce (Ita, 2.1), Georgia Andreea Craciun (Rou, 2.2), Jazmin Ortenzi (Arg, 2.3), Barbara Dessolis (Ita, 2.3), Julia Riera (Ita, 2.5), Marcella Dessolis (Ita, 2.5), Beatrice Zucca (Ita, 2.6).

SERIE A2 FEMMINILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 9-23-30 ottobre, 1-6-20-27 novembre.

Play-off: 4 dicembre (primo turno), 8-11 dicembre (turno decisivo).

Play-out: 4-11 dicembre.

Ogni sfida prevede tre singolari e un doppio.

Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.

