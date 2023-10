Serie A2, la stagione inizia con un ko ma tante note positive per Ceriano

L’unica nota stonata in questa prima giornata è il ko finale, ma il debutto del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie A2 2023 è tutt’altro che deludente. Anzi. Di fronte, in casa, c’era un avversario sulla carta “ingiocabile”, la formazione A del Tennis Club Cagliari, secondo molti la squadra più forte di tutto il girone 2. E quella sarda è in effetti una corazzata che, però, ha faticato non poco per aver ragione del team brianzolo (3-1 il risultato finale). Perché le ragazze capitanate da Silverio Basilico hanno lottato su ogni palla. Non a caso, la prima a scendere in campo, Anna Turati, dopo aver perso il primo set contro Nuria Brancaccio (dopo essere stata avanti per 4-2), non si è scomposta e ha ricominciato a macinare gioco senza concedere ritmo all’avversaria e così ha ribaltato il punteggio con un doppio, incredibile tie-break. Meno fortunato l’esordio per Sapfo Sakellaridi nel derby greco contro la forte Despina Papamichail (n.220 della classifica mondiale Wta). La ventenne da quest’anno in forza al CTC non è riuscita nell’impresa ma ha già conquistato tutti grazie a una prova generosa e di livello. Niente da fare per Rachele Zingale contro Barbara Dessolis e nemmeno per il doppio formato dalla coppia Scotti/Sakellaridi. Nell’altro confronto del gruppo 2 c’è da registrare il pari tra Stampa Sporting e Tennis Training mentre il confronto tra TC Baratoff e TC Prato si giocherà martedì 3 ottobre.

“È stata una giornata davvero intensa – ha commentato a fine match il capitano Basilico -. Anna Turati ha vinto un match epico, ma tutte le ragazze hanno dato il massimo, come sempre. Semplicemente loro oggi sono state più forti di noi. Cercheremo di rifarci subito a Foligno”. Le note positive non finiscono qui, perché ventiquattro ore prima del debutto stagionale in A2, il CTC ha festeggiato il successo di Maria Aurelia Scotti, una delle colonne della formazione nonostante la giovane età, nei campionati regionali femminili che si sono disputati proprio a Ceriano, o meglio sui campi del Centro Robur di Saronno, sede storica per gli appuntamenti casalinghi di campionato. In finale, Scotti ha superato Carola Cavelli per 6-2 7-6. Tornando alla Serie A2, il CTC avrà subito l’occasione di rifarsi domenica 8 ottobre nella prima trasferta stagionale in quel di Foligno per la sfida contro Tennis Training: un confronto importante per il morale e per la classifica di un gruppo che, passo dopo passo, può arrivare lontano come dimostrano le ultime due stagione nelle quali ha sfiorato la promozione alla massima divisione. E allora, sconfitta a parte, Ceriano può iniziare questa stagione 2023 con qualche certezza in più.

RISULTATI

Girone 2 – Prima giornata

Club Tennis Ceriano vs TC Cagliari “A” 1-3

Anna Turati (Ce) b. Nuria Brancaccio (Ca) 4-6 7-6 (6) 7-6 (3); Despina Papamichail (Ca) b. Sapfo Sakellaridi (Ce) 6-2 6-4; Barbara Dessolis (Ca) b. Rachele Zingale (Ce) 6-3 6-3; Papamichail/Dessolis (Ca) b. Sakellaridi/Scotti (Ce) 6-3 6-2.

