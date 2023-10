Serie A2, successo casalingo per il V-Team. Battuta 5-1 Nuova Casale

Il V-Team riparte con un successo fondamentale. Sui campi indoor in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza era ospite lo Sport Club Nuova Casale per la quinta giornata del Campionato a squadre di Serie A2. Match chiave per allontanare lo spettro dei play-out e per continuare a sperare in un posto ai play-off. Dopo la giornata di riposo, il team brianzolo non ha tradito i tanti tifosi accorsi per sostenere la squadra vincendo per 5-1, un successo che dà fiducia ai ragazzi di capitan Duvier Medina che, altra nota positiva di giornata, ha potuto festeggiare il successo dalla panchina dopo un periodo di convalescenza. Il primo match ad andare in archivio è quello che, dopo due ore e 17 minuti, ha visto l’esperto alfiere di tante battaglie Andrea Borroni avere la meglio su Alessandro Demichelis (4-6 6-3 7-5 lo score). Due tie-break sono stati invece fatali alla new entry del team, Pietro Fellin, classe 2001, che ha avuto anche sulla racchetta due palle match ma, dopo quasi tre ore di lotta, ha dovuto cedere il passo al 24enne, n.487 Atp, Federico Iannaccone (7-6 1-6 7-6) che conferma così la sua imbattibilità stagionale. Uno a uno e palla al centro. A riportare avanti i padroni di casa ci ha pensato l’esperto Davide Albertoni, elemento di spicco della cavalcata dalla Serie C, che aveva di fronte il giovanissimo Romeo Spinolo, uno scontro generazionale che ha visto il maestro lombardo prevalere nettamente in due parziali (6-3 6-4).

La sfida tra i due numeri uno delle formazioni non ha tradito le attese. Spettacolo sul campo n.2 dove, per la gioia dei presenti, il 29enne francese Mathias Bourgue (255 Atp) – chirurgico nei momenti clou del match – ha sconfitto il 25enne svizzero Remy Bertola (457 Atp) con lo score di 7-5 7-6, risultato che ha fissato il punteggio dopo i singolari sul 3-1 per i lombardi. Serviva ancora un successo, nei due doppi restanti, per guadagnare i tre punti. È andato a buon fine subito il primo, quello composto dalla coppia Bourgue/Fellin che, in appena un’ora di gioco, ha regolato il duo piemontese Demichelis/Iannaccone. A mettere il punto esclamativo su una sfida che, a dispetto del netto risultato, nascondeva diverse insidie, ci ha pensato a risultato acquisito la coppia Albertoni/Borroni che ha sconfitto 6-2 7-6 Bertola/Pansecchi. “Una vittoria molto importante – ha raccontato un soddisfatto Marco Baio, co-capitano del V-Team – che ci permette di affrontare le ultime due giornate con una squadra in grande fiducia. Mi piace sottolineare i successi dei due ‘vivaio’, Albertoni e Borroni, che ci hanno dato due punti fondamentali”. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 12 novembre, ancora tra le mura amiche del Villa Reale Tennis di Monza, per la sfida contro Colle degli Dei, temibile squadra neopromossa di Velletri (Lazio) che in Lombardia giocherà il suo ultimo match del girone.

RISULTATI

Quinta giornata – Girone 2

V-Team (Tc Villasanta) b. Sc Nuova Casale 5-1

Andrea Borroni (V) b. Andrea Demichelis (N) 4-6 6-3 7-5, Federico Iannaccone (N) b. Pietro Fellin (V) 7-6 1-6 7-6, Davide Albertoni (V) b. Romeo Spinolo (N) 6-3 6-4, Mathias Bourgue b. Remy Bertola 7-5 7-6, Bourgue/Fellin (V) b. Demichelis/Iannaccone (N) 6-3 6-3, Albertoni/Borroni (V) b. Bertola/Pansecchi (N) 6-2 7-6.

Classifica Girone 2

1. Santa Margherita Ligure, 12 punti *

2. Tc Vicenza, 9 punti *

3. V-Team (Tennis Club Villasanta), 7 punti *

3. Colle Degli Dei, 7 punti

5. Ct Albinea, 6 punti *

6. Sc Nuova Casale, 1 punti *

7. Tc Baratoff Pesaro, 0 punti

* (una partita in meno)

