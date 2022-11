Serie A2, V-Team in grande spolvero. Battuto in trasferta il Ct Bologna

Il turno di riposo ha evidentemente rigenerato i ragazzi del V-Team che, nella fondamentale trasferta in terra emiliana, hanno trovato un successo importantissimo per la conquista dei play-off e per continuare a sognare quella Serie A1 che è nel mirino del team brianzolo. Se il pareggio in casa contro il Tennis Comunali Vicenza aveva messo qualche dubbio nella testa degli alfieri lombardi, il risultato odierno – un 5-1 senza appello contro il Circolo Tennis Bologna che aveva gli stessi punti in classifica – ha spazzato via ogni perplessità: la promozione è alla portata del V-Team e si può conquistare. Sono bastati appena 63 minuti al promettente 22enne di Cantù Federico Arnaboldi per avere ragione del giovane Enrico Baldisserri che nulla ha potuto contro il talento del nuovo acquisto del team brianzolo (6-1 6-1). Più lottato il secondo match ma medesimo esito finale, con il V-Team che sale 2-0 grazie al meritato successo di Davide Albertoni sul prodotto del vivaio bolognese Fabio Mercuri (7-5 6-2). Grande protagonista settimana scorsa del sorprendente pareggio sui campi della capolista Lecce (Ct Mario Stasi), Mercuri ha dovuto cedere strada all’ispiratissimo 26enne della formazione brianzola, MVP di giornata.

Gianmarco Ferrari è una garanzia. Non a caso in questa edizione della Serie A2 è ancora imbattuto e oggi non si è smentito regolando in due set (6-1 6-1) Gianluca Di Nicola in un’ora esatta di gioco, garantendo al V-Team almeno un pareggio. Ma a regalare ai ragazzi capitanati da Duvier Medina e Marco Baio il quarto e decisivo punto ci ha pensato una colonna della storica cavalcata brianzola dalla Serie C, Andrea Borroni che, battendo Marco Sorace Biagini per 6-2 7-5, ha chiuso i conti prima della disputa dei doppi. Da rilevare l’esordio assoluto, in coppia con Albertoni, del giovanissimo William Mirarchi, 16enne proveniente dal vivaio che si è meritato la convocazione in squadra grazie agli ottimi risultati nel circuito internazionale giovanile. Il duo lombardo però è stato sconfitto 10/8 al super tie-break da Mercuri/Montebugnoli. Nel secondo doppio, la coppia principe del V-Team Arnaboldi/Ferrari – al quinto successo in altrettanti match di Serie A2 – ha dominato Baldisserri/Di Nicola (6-2 7-5) fissando il punteggio sul definitivo 5-1. “La partita che oggi ci ha permesso di fare la differenza è stata quella di Albertoni – ha commentato un soddisfatto Duvier Medina – che è stato capace di vincere un gran match. Ma tutta la squadra ha fatto il suo dovere e mi piace sottolineare il punto conquistato da Borroni. Se arriveremo ai play-off saremo una squadra rodata e pericolosa per tutti”. L’appuntamento da non perdere ora è al Villa Reale Tennis di Monza per l’ultimo e decisivo match contro i romani della Ssd Ferratella in programma domenica 27 novembre (dalle ore 10). Il regolamento della Serie A2 prevede infatti che le prime tre squadre classificate si qualifichino a un tabellone di play-off suddiviso in due turni per definire le promozioni in A1.

RISULTATI

Sesta giornata Girone 2

Ct Bologna vs V-Team (Tc Villasanta) 1-5

Federico Arnaboldi (V) b. Enrico Baldisserri (B) 6-1 6-1, Davide Albertoni (V) b. Fabio Mercuri (B) 7-5 6-2, Gianmarco Ferrari (V) b. Gianluca Di Nicola (B) 6-1 6-1, Andrea Borroni (V) b. Marco Sorace Biagini (B) 6-2 7-5, Arnaboldi/Ferrari (V) b. Baldisserri/Di Nicola (B) 6-2 7-5, Mercuri/Montebugnoli (B) b. Albertoni/Mirarchi (V) 6-3 1-6 10/8.

Classifica Girone 2

1. Ct Mario Stasi Lecce, 14 punti **

2. V-Team (Tennis Club Villasanta), 10 punti

3. Ssd Ferratella, 7 punti

3. Ct Bologna, 7 punti

5. Tennis Comunali Vicenza, 5 punti *

6. Team Avino, 4 punti *

7. Tc Siracusa, 0 punti

* una partita in meno

** una partita in più

