Serie B2, Ceriano ko a Guidizzolo. Una sconfitta che ‘non fa male’

Niente da fare per la formazione maschile del Club Tennis Ceriano che, nella trasferta mantovana contro il Tennis Club Guidizzolo, raccoglie la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie B2. La vittoria di Niklas Schell nel singolare (6-2 7-6 su Andrea Uberti) e quella della coppia composta da Mattia Rossi e Alessio Zanotti nel doppio non sono sufficienti per avere ragione dei padroni di casa. Una sconfitta per 4-2 al termine di una sfida davvero equilibrata ma che ‘non fa male’ dal momento che, nonostante il ko, il CTC conserva il primo posto nel girone 5 in coabitazione proprio con il TC Guidizzolo e con il TC Città dei Mille di Bergamo.

Ora, la formazione capitanata da Eugenio Ferrarini, che osserverà il proprio turno di riposo nella giornata in programma venerdì 2 giugno, tornerà in campo domenica 4 giugno per la sfida casalinga contro il Tennis Club Crema che attualmente è fanalino di coda del raggruppamento con zero punti. Questo fine settimana ci sarà quindi il giro di boa della fase a gironi e potrà dire molto delle reali ambizioni delle squadre che si trovano in vetta al girone oppure rimescolare le carte in un contesto dove nulla è ancora deciso.

Serie B2 maschile 2023 – Girone 5

Tennis Club Guidizzolo b. Club Tennis Ceriano 4-2

Niklas Schell (C) b. Andrea Uberti (G) 6-2 7-6(4); Andrea Dall’Asta (G) b. Mattia Rossi (C) 2-6 6-1 7-6(4); Daniele Pasini (G) b. Alessio Zanotti (C) 7-6(6) 6-1; Filippo Mondini (G) b. Tobia Baragiola Mordini (C) 6-3 6-1; Zanotti/Rossi (C) b. Mondini/Uberti (G) 3-6 6-3 10/8; Pasini/Dall’Asta (G) b. Schell/Furia (C) 3-6 6-4 10/8.

