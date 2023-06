Serie B2, Ceriano si riscatta subito e torna al successo

Dopo il turno di riposo osservato venerdì 2 giugno, il Club Tennis Ceriano riparte nel modo migliore, vale a dire con una vittoria. Nella quinta giornata della fase a gironi del Campionato di Serie B2 2023, la formazione brianzola ha superato il Tennis Club Crema per 5-1. Un risultato messo “in ghiaccio” già dopo i quattro singolari e che permette al CTC di restare agganciato alle posizioni di vertice del girone 5, lasciandosi subito alle spalle la sconfitta patita contro il Tennis Club Guidizzolo. Tre vittorie e un ko in quattro partite fin qui disputate per la squadra del presidente Severino Rocco che si gode l’ultimo successo e guarda avanti: “Sarà importante vincere contro il Tc Città dei Mille di Bergamo che in questo momento è in testa al girone e poi riposerà poi nell’ultima giornata. Siamo in tre squadre che ci giochiamo il passaggio diretto in Serie B1 o lo spareggio. Abbiamo già ottenuto un buon risultato: adesso però proviamo a giocarci il tutto per tutto”. Secondo il regolamento del campionato, infatti, le prime classificate di ciascun girone ottengono la promozione diretta in Serie B1 mentre le seconde classificate disputano un tabellone sorteggiato con formula di andata e ritorno per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la promozione. Appuntamento dunque fissato per domenica 11 giugno quando il CTC ospiterà il club orobico in una sfida ad alta quota che senz’altro definirà meglio gli equilibri in vetta ad un girone molto equilibrato. Avventura terminata invece per la formazione femminile nel campionato di Serie C. Dopo aver dominato il proprio girone, la squadra capitanata da Silverio Basilico si è arresa al Circolo Tennis Cantù nel turno di play-off per accedere al tabellone nazionale e giocarsi la promozione alla Serie B2.

Serie B2, girone 5 – Quinta giornata

Club Tennis Ceriano b. Tennis Club Crema 5-1

Mattia Rossi (Ce) b. Gabriele Datei (Cr) 6-3 6-2; Tobia Baragiola (Ce) b. Gianluca Moro (Cr) 6-0 6-0; Lorenzo Furia (Ce) b. Giorgio Spinelli (Cr) 6-2 6-3; Alessio Zanotti (Ce) b. Leonardo Cattaneo (Cr) 6-4 6-3; De Pasquale/Furia (Ce) b. Moro/Longhino (Cr) 6-2 6-3; Datei/Cattaneo (Cr) b. Rossi/Baragiola (Ce) 1-6 6-1 11/9.

