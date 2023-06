Nessuna squadra in Italia come il Tc Cagliari: in serie B1 le vince tutte per 6-0

Fra le ben 98 squadre da tutta Italia in gara nei campionati nazionali maschili di Serie B1 e Serie B2, ce n’è solamente una che dopo le prime cinque giornate non ha ancora perso un singolo incontro. Si tratta della formazione di Serie B1 del Tennis Club Cagliari, che continua a vincere e dominare in lungo e in largo. I ragazzi capitanati da Martin Vassallo Arguello avevano chiuso per 6-0 le due sfide giocate prima del turno di riposo, e hanno fatto lo stesso fra venerdì 2 giugno (si giocava la quarta giornata, approfittando della festività) e domenica 4 giugno. Nel turno infrasettimanale hanno lasciato le briciole ai rivali del Circolo Tennis Lanciano, mentre nella quinta giornata sono andati a vincere sui campi del Tennis Club Pavia. A rendere il traguardo ancora più importante c’è il fatto che sino a qui i cagliaritani non abbiano ancora ceduto nemmeno un set, a testimonianza di una superiorità sempre più evidente nei confronti delle concorrenti.

“A Pavia – ha detto Andrea Picchione, uno degli elementi di punta del team – la squadra ha fornito un’altra ottima prestazione. Eravamo consapevoli di essere favoriti, ma questo andava comunque dimostrato sul campo e ci siamo riusciti, raggiungendo l’obiettivo senza perdere un set. Siamo soddisfatti, e pensiamo già alla prossima sfida, cruciale per mantenere il primo posto in classifica”. Già perché grazie a due vittorie in tre giorni in Tc Cagliari si è ripreso il comando del girone 6, che – a causa del turno di riposo per i sardi – era momentaneamente passato ai rivali del Circolo Tennis Lucca. Attualmente entrambe le formazioni si trovano a quota 12 punti, ma il Tc Cagliari ha un miglior bilancio fra vittorie e sconfitte, e anche una partita in meno. In più, i cagliaritani si sono anche garantiti con due turni d’anticipo la possibilità di chiudere fra le prime tre, e quindi la qualificazione matematica per i play-off promozione. Ma il ruolino di marcia mostrato sin qui impone di puntare al primo posto, che permetterebbe di partire direttamente dal turno decisivo del tabellone finale. Saranno determinanti le ultime due sfide: l’11 giugno in casa contro il Ct Reggio Emilia e il 18 giugno in trasferta al Circolo Tennis Lucca.

RISULTATI

Girone 6 – Quarta giornata

Tennis Club Cagliari – Circolo Tennis Lanciano 6-0

Bruno Pujol Navarro (C) b. Daniele Cirelli (L) 6-1 6-3, Nicola Porcu (C) b. Marco Seccia (L) 6-2 6-1, Andrea Picchione (C) b. Davide Guerra (L) 6-1 6-0, Roberto Binaghi (C) b. Andrea Rossi Principe (L) 7-5 6-3, Picchione/Sanna (C) b. Di Biase/Seccia (L) 6-2 6-2, Capalbo/Porcu (C) b. Guerra/Rossi Principe (L) 6-2 6-1.

Girone 6 – Quinta giornata

Tennis Club Pavia – Tennis Club Cagliari 0-6

Bruno Pujol Navarro (C) b. Simone Nascardi (P) 6-0 6-1, Nicola Porcu (C) b. Matteo Re (P) 6-3 6-1, Andrea Picchione (C) b. Andrea Lodigiani (P) 6-0 6-0, Roberto Binaghi (C) b. Edoardo Pandolfi (P) 6-1 6-1, Binaghi/Porcu (C) b. Ghiringhelli/Magnano (P) 7-5 6-4, Picchione/Capalbo (C) b. Lodigiani/Pandolfi (P) 6-1 6-0.

CLASSIFICA GIRONE 6

1. Tc Cagliari, 12 punti (24-0)

2. Ct Lucca, 12 punti (20-10)

3. Ct Reggio Emilia, 10 punti (19-5)

4. Tc Rungg Suedtirol – Alpeker, 4 punti (9-15)

5. Ct Lanciano, 3 punti (10-14)

6. Canottieri Casale, 3 punti (8-22)

7. Tc Pavia, 0 punti (0-24)

