“Città di Crema” sempre più internazionale: dal 17 al 24 giugno l’edizione numero 17

Fra gli appuntamenti del calendario under 16 di Tennis Europe che si disputano in Italia, il Trofeo Città di Crema ha un ruolo in primissimo piano. Perché dai campi del club lombardo sono passati tanti aspiranti campioni poi diventati delle stelle del circuito mondiale, e perché la tradizione inaugurata nel lontano 2005 è ancora vivissima a diciotto anni di distanza. La conta delle edizioni toccherà quota 17 nella mattinata di sabato 17 giugno, quando sui campi in terra battuta del Tennis Club Crema verranno colpite le prime palline. L’elenco degli iscritti rilasciato dalla Federazione europea parla di qualcosa come 366 giocatori, che naturalmente verranno scremati per ordine di classifica, secondo il ranking mondiale under 16. Al momento, nell’entry list maschile risultano sette giocatori fra i primi 100, guidati dal lettone classe 2007 Arturs Zagars, numero 17 della classifica e connazionale di quella Jelena Ostapenko che a Crema vinse nel lontano 2011, sei anni prima del trionfo Slam al Roland Garros. Dietro di lui il portoghese Joao Morgado e il rumeno Yannick Theodor Alexandrescou. Nel femminile, invece, le top-100 saranno quattro, su tutte la serba Lana Petkovic (n.39), favorita per succedere nell’albo d’oro alla trentina Noemi Maines, diventata nel 2022 una delle sole tre azzurre capaci di vincere il Città di Crema, insieme a Giulia Lanteri (2005) e Lisa Pigato (2017).

In un panorama di nazionalità super variegato, che conta oltre 20 Paesi diversi rappresentati soltanto fra i giocatori in odore di main draw, spiccano naturalmente le tante bandiere tricolori. Nel maschile il giocatore italiano più in alto nell’elenco dei pretendenti al trono è Mattia Cappellari, vicentino classe 2008; nel femminile è Agnese Gentili, aretina classe 2007. Ma a una certa età la classifica conta il giusto: il bello dei tornei giovanili è che spesso e volentieri spuntano nomi inattesi, capaci di sorprendere tutti. In gara anche atleti e atlete del Tennis Club Crema, che avranno la possibilità di saggiare l’ambiente internazionale grazie alle wild card a disposizione degli organizzatori. Fra i dettagli tecnici, rinnovata la collaborazione con il Tc Offanengo del presidente Giandomenico Bonizzi, che metterà i suoi due campi a disposizione dei giocatori in gara a Crema, per le sessioni d’allenamento. La formula dell’evento sarà la solita, con le qualificazioni fra sabato e domenica, con 32 atleti in corsa (nel maschile come nel femminile) per gli ultimi 8 posti liberi per i tabelloni principali. Da lunedì i main draw di singolare e doppio, con sessione serale dalle 18. Venerdì le finali del doppio, sabato pomeriggio quelle dei singolari. Ingresso gratuito.

Leggi anche: