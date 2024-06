Serie B2, la strada di Ceriano per la promozione passa per Pavia

Tempo di play-off promozione per il Club Tennis Ceriano. Dopo l’ottima fase a gironi che l’ha visto conquistare la seconda posizione nel girone 5 con 11 punti, dietro solo allo Sporting Club Saronno, ora il CTC dovrà vedersela con il Tennis Club Pavia per conquistare un posto nel campionato di Serie B1 2025. Anche la squadra pavese ha compiuto un gran cammino nel proprio girone (il terzo) portando a casa la bellezza di cinque vittorie e un solo ko, quello contro la capolista JC Next Gen. La strada verso la promozione per i ragazzi capitanati da Eugenio Ferrarini passa dunque da questo doppio confronto: il primo round è in programma domenica prossima, 23 giugno, sui campi del Centro Robur di Saronno mentre il ritorno è fissato per domenica 30 giugno a Pavia. “Come tutti gli spareggi sarà una sfida complessa, questo lo abbiamo imparato in questi anni anche con la Serie A2 femminile. L’incontro di andata in casa sarà fondamentale per cercare di prendere un vantaggio sui nostri campi veloci in vista del ritorno che si giocherà sulla terra rossa all’aperto. Il capitano Ferrarini ha grande esperienza e la squadra è molto compatta. Abbiamo le nostre chance e, come sempre, dovremo dare il massimo”, commenta il direttore tecnico del CTC, Silverio Basilico. Il tempo dei verdetti si avvicina e questo doppio confronto non prevede appello. La strada verso la promozione è tracciata.

Leggi anche: