Summer Cup by Dunlop: esordio perfetto per l’Italia under 12 femminile

Non poteva iniziare meglio l’avventura dell’Italia nell’edizione 2025 della Summer Cup by Dunlop. A Brescia, sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911, la nazionale femminile under 12 guidata da Alberto Tirelli ha superato con autorità la Serbia, imponendosi per 3-0 senza lasciare nemmeno un set alle avversarie.

Protagoniste della giornata sono state le modenesi Carlotta Arginelli e Sofia Foggia, entrambe in forza al Club La Meridiana e già campionesse italiane di doppio under 11. Arginelli ha aperto le danze battendo Nikolina Peshich per 6-2 6-4, mentre Foggia ha replicato con lo stesso punteggio, ma a set invertiti (6-4 6-2), contro Nikolina Bosnjak. Con la vittoria già in cassaforte dopo i due singolari, le azzurrine hanno completato il tris anche in doppio, grazie al netto successo di Arginelli e Rebecca Carla Francia su Bosnjak/Peshich per 6-1 6-0.

Venerdì, nella seconda giornata del Gruppo A, l’Italia tornerà in campo alle 8.45 contro Malta, sconfitta nel match d’esordio dalla Slovacchia con un altro secco 3-0. La selezione slovacca – composta da Natalia Kutejova, Chiara Holecova e Isabella Grof – ha concesso appena sei giochi in tutto il confronto, imponendosi con autorità e confermandosi avversaria temibile. Le slovacche affronteranno ora la Serbia.

Dominio delle favorite anche nel Gruppo B, dove Francia e Portogallo hanno esordito con due vittorie nette. Le transalpine hanno regolato il Lussemburgo grazie ai successi nei singolari di Juliette Lafont (6-0 6-1 su Ina Palamar) e Lylla Prolhac (6-1 6-2 su Mia Maric), e poi nel doppio con la coppia Koko/Lafont (6-0 6-2 su Maric/Osmanovic). Percorso simile per il Portogallo, vittorioso sull’Estonia: Francisca Correia ha battuto Marleen Raschinski per 6-2 6-1, seguita da Mariana Marques, a segno contro Joanna Toomiste per 6-4 6-1. Le stesse Correia e Marques hanno poi chiuso il discorso nel doppio, vincendo 6-4 6-3 su Saat/Toomiste.

La seconda giornata del Gruppo B prenderà il via venerdì alle 13.30 con i match Francia-Estonia e Portogallo-Lussemburgo. Intanto, nella “finalina” per il nono posto, disputata giovedì tra le squadre sconfitte nel turno preliminare, ha avuto la meglio la Bosnia ed Erzegovina sull’Armenia con un netto 3-0, grazie alle vittorie di Natalija Sulaver, Amajla Kadric e del doppio Hrkas/Kadric.

