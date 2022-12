Un 2022 agrodolce per il CT Ceriano che guarda già avanti: “Completeremo la squadra per essere ancora più competitivi”

Quello che si sta per chiudere è un 2022 dal sapore agrodolce per il Club Tennis Ceriano. Sono passati solo pochi giorni da quella promozione in Serie A1 svanita per un soffio, nel doppio decisivo dell’ultimo turno di play-off dopo una rimonta incredibile, e la ferita brucia ancora. Tanto. Eppure è proprio da lì che bisogna ripartire, dalle parole di capitan Silverio Basilico che, dopo aver sinceramente elogiato le giocatrici della formazione femminile, ha affermato con sicurezza: “Ci riproveremo l’anno prossimo”. Per la seconda stagione consecutiva, la squadra femminile del CTC si ferma a un passo dalla promozione in A1, dopo un girone dominato in lungo e in largo, ma il 2022 del circolo brianzolo non è tutto qui. Anzi. Il club di via Campaccio si conferma una delle eccellenze lombarde per lo sport della racchetta migliorando il suo ranking nel Grand Prix FIT; ha ospitato il Master lombardo di pre-qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia di singolare e doppio femminili, ha proseguito nell’organizzazione costante di decine di tornei in formula rodeo e in quel processo di crescita per valorizzare i propri giovani e costruire un vivaio sempre più competitivo. Obiettivi ambiziosi per un piccolo grande club di un paese con poco più di 6 mila abitanti ma che ormai non è più una sorpresa nei piani alti del tennis nazionale.

Lo sa bene il presidente Severino Rocco, uno degli artefici di questa avventura che oramai va avanti da anni e che, anno dopo anno, si arricchisce di nuovi capitoli: “Peccato perché ci è mancata un po’ di fortuna. Per la prossima stagione proveremo a completare la squadra con un paio di innesti nella speranza che aggiungano quel pizzico che ci è mancato per ottenere una promozione che comunque avremmo meritato per tutto quello che abbiamo fatto”. Niente rivoluzioni dunque, ma solo nuovi acquisti per arricchire la formazione in vista di un appuntamento importante come il campionato di A2 e, soprattutto, con la prospettiva di conquistare finalmente la massima divisione. Poi c’è la squadra maschile che è retrocessa in B2. “Forse non eravamo ancora pronti per quel livello, dobbiamo ancora crescere”, dice il presidente, che conferma le tante manifestazioni in programma nel 2023 come il torneo giovanile Fratelli Rossetti, l’open combined a luglio, i tornei under e le competizioni limitate a giocatori di terza e quarta categoria, per permettere a tutti di giocare. Senza dimenticare i nuovi appuntamenti del circuito Tpra, i tornei rodeo e il padel che animeranno l’attività del club. Poi riprenderanno i campionati e il CTC proverà di nuovo a ritagliarsi lo spazio che merita, con la certezza ancora una volta di poter sorprendere tutti.

