Fantatennis, Wimbledon: i cinque giocatori più scelti su Smash IT

Con Wimbledon ha preso il via anche il fantatennis: i redattori di Spazio Tennis e Smash IT sfidano i tifosi e gli appassionati in una lega pubblica creata appositamente per i Championships.

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I BIG DA PUNTARE

COSA ASPETTARSI DAGLI ALTRI AZZURRI

LE POSSIBILI TRAPPOLE

I GIOCATORI PIÙ SCELTI

C’è ovviamente Jannik Sinner a guidare la classifica dei giocatori più scelti dai fantallenatori. Il numero uno al mondo, che a Wimbledon difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz, è stato infatti schierato nelle proprie squadre dal 90,8% dei giocatori. Una sicurezza per chi pensa che l’azzurro possa confermarsi sul trono dei Championships. Al secondo posto, Ben Shelton, scelto dal 39% dei fantallenatori. Il tennista statunitense, che lo scorso anno si arrese solamente a Sinner nei quarti di finale, è reduce dal titolo vinto sull’erba di Stoccarda e chissà che proprio l’edizione 2026 di Wimbledon non possa rappresentare per lui lo Slam della consacrazione. Sul gradino più basso del podio, il finalista del 2021 Matteo Berrettini, scelto dal 37,2% dei giocatori. Il romano si è reso protagonista di una grande cavalcata al Roland Garros e proverà a ripetersi sul verde dell’All England Club. Al quarto posto, il 7 volte vincitore dei Championships Novak Djokovic, sul quale ha puntato il 34,9% dei fantallenatori. Testa di serie numero due del tabellone e reduce dal primo Major della sua carriera conquistato al Parigi, il 30,7% dei giocatori ha puntato su Alexander Zverev, che chiude la Top 5 dei giocatori più scelti.