Wimbledon 2026, Fils: “Mi sento bene, non sono qui per fare la comparsa”

A pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, Arthur Fils ha rilasciato delle dichiarazioni all’Equipe sul proprio stato di forma. Il francese è rimasto fermo per circa un mese e mezzo a causa di un infortunio non molto chiaro e che lo stesso tennista non ha voluto spiegare meglio:”Mi sento molto bene, il corpo sta bene, sono al 100% ! Il mio infortunio? Non posso dirvi cos’era. Preferisco tenerlo per me. Perché altrimenti dopo se ne parla, mi fanno sempre domande ed è noioso”. Gli unici match disputati prima dell’inizio dello Slam londinese da parte del numero 23 del ranking ATP sono stati d’esibizione, con una vittoria contro Jakub mensik e una sconfitta contro Tommy Paul al Boodles Tennis Challenge. Nonostante il poco tennis giocato, Fils non ha cercato scuse, pronto da subito a far bene: “È il mio torneo di ripresa ma ho delle aspettative. Gioco molto bene sull’erba e sono due settimane che ci alleniamo: è come se non mi fossi fermato. Come al solito, non sono qui per fare la comparsa, il mio obiettivo è entrare in campo, vincere.”