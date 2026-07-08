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Wimbledon 2026, Nole infinito: secondo semifinalista più anziano dell’Era Open nello Slam londinese

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Novak Djokovic a Wimbledon 2026
Novak Djokovic - Foto Dubreuil Corinne/ABACA/ipa

Nei quarti di finale di Wimbedon, Novak Djokovic supera Felix Auger-Aliassime al set decisivo in una battaglia all’ultimo punto e aggiorna nuovamente i suoi incredibili numeri. All’età di 39 anni e 38 giorni, il serbo diventa il secondo semifinalista più anziano a Wimbledon nell’Era Open. Meglio di lui nella cornice londinese solo Ken Rosewall nel 1974, che riuscì nell’impresa a 39 anni e 234 giorni. In quel caso, l’australiano sconfisse la testa di serie numero uno, e connazionale, John Newcombe ai quarti di finale, e il numero 4 del seed Stan Smith in semifinale, prima di arrendersi nell’atto conclusivo del torneo a Jimmy Connors in tre set. Ora per il ventiquattro volte campione Slam l’ostacolo è Jannik Sinner, in una sfida generazionale dove, ancora una volta, il ‘vecchio’ affronterà il ‘nuovo’ che avanza, in una continua lotta contro il tempo.

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