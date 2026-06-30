Wimbledon 2026, una prima volta da sogno per Grant: sconfitta Boulter all’esordio

È vincente il debutto assoluto nel main draw di un torneo del Grande Slam di Tyra Grant. La classe 2008 azzurra ha superato al primo turno la numero 60 del mondo Katie Boulter con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Dopo aver superato tre turni di qualificazione sull’erba di Roehampton, l’italo-statunitense, attuale n. 172 WTA, non paga il primo impatto con l’All England Club e stacca il pass per il secondo turno, dove affronterà la vincitrice della sfida tra Talia Gibson e Marie Bouzkova.

Inizio promettente da parte di Grant, che da 15-30 tiene il suo primo turno di battuta e nel terzo game, sfruttando i due doppi falli commessi da Boulter, mette a segno il break per portarsi avanti sul 2-1. L’azzurra concede pochissimo sul proprio servizio e riesce a mantenere il vantaggio fino in fondo per far suo il parziale d’apertura. Stesso copione anche nel secondo, con Grant che capitalizza il break del 2-1 nel terzo game e poi, ancora, senza concedere chance alla giocatrice di casa, manda in archivio il match trovando il doppio break nel settimo gioco.