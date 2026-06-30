Wimbledon 2026, Anisimova al secondo turno: Gjorcheska va ko

Inizia con il piede giusto la corsa di Amanda Anisimova a Wimbledon 2026. La statunitense, che nel 2025 si arrese in finale a Iga Swiatek con un nettissimo 6-0 6-0, ha superato al debutto la qualificata macedone Lina Gjorcheska con lo score di 6-3 6-2. La testa di serie numero 6 del tabellone affronterà al secondo turno Petra Marcinko o Sofia Kenin.
Nel primo set dura ben poco la resistenza di Gjorcheska, che cede la battuta nel quarto game e Anisimova può scappare sul 4-1. La numero 6 del mondo riesce a mantenere il break di vantaggio e a chiudere il parziale inaugurale. Anche nella seconda frazione, Anisimova compie immediatamente lo strappo e sul 2-1 si porta avanti di un break. Poi raddoppia il vantaggio nel quinto gioco, prima di firmare il passaggio del turno.