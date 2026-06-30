Fantatennis, Wimbledon: i cinque giocatori meno scelti su Smash IT

Con Wimbledon ha preso il via anche il fantatennis: i redattori di Spazio Tennis e Smash IT sfidano i tifosi e gli appassionati in una lega pubblica creata appositamente per i Championships.

I BIG DA PUNTARE

COSA ASPETTARSI DAGLI ALTRI AZZURRI

LE POSSIBILI TRAPPOLE

I GIOCATORI MENO SCELTI

Qualcuno ci aveva fatto un pensierino e chissà in quanti avevano iniziato davvero a crederci quando Miomir Kecmanovic si è trovato in vantaggio 2 set a 1 nel primo turno contro Jannik Sinner. L’esordio a dir poco proibitivo ha fatto comunque sì che il serbo fosse tra i giocatori meno selezionati dai fantallenatori con una percentuale del solo 0,2% di scelta. Stesso destino anche per Yibing Wu, che ha dato del filo da torcere ma non è riuscito ad andare oltre un solo set conquistato contro Novak Djokovic. Eliminato anche lui al primo turno da Learner Tien, con la stessa percentuale tra i giocatori meno scelti c’è anche Dalibor Svrcina. In pochi hanno puntato anche su Roman Andres Burruchaga, chiamato all’impresa contro Alex de Minaur al debutto e non proprio amante della superficie. A chiudere la classifica dei cinque giocatori meno schierati c’è Tristan Boyer, sconfitto all’esordio da Nuno Borges, ma soprattutto eventuale avversario al secondo turno di Sinner.