Entry List Wta San Paolo 2025: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di San Paolo 2025, in programma dall’8 al 14 settembre su campi in cemento all’aperto. Nella settimana successiva agli US Open entra in calendario un nuovo evento che si disputerà nella metropoli brasiliana. Con la maggior parte delle top players però con l’attenzione rivolta verso le finals di Billie Jean King Cup e l’imminente trasferte asiatica, il campo partecipanti lascia a desiderare. Poche le top-100 al via, addirittira una sola top-50 – ovvero la beniamina di casa Beatriz Haddad Maia – presente al momento della chiusura delle iscrizioni. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di San Paolo.
IL CALENDARIO ATP COMPLETO E AGGIORNATO
IL CALENDARIO WTA COMPLETO E AGGIORNATO
CLICCA QUI PER TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE
ENTRY LIST WTA 250 SAN PAOLO 2025
1 Beatriz Haddad Maia
2 Hailey Baptiste
3 Alexandra Eala
4 Renata Zarazua
5 Solana Sierra
6 Francesca Jones
7 Ajla Tomljanovic
8 Leolia Jeanjean
Panna Udvardy
Whitney Osuigwe
Janice Tjen
Jodie Burrage
Louisa Chirico
Arianne Hartono
Julia Riera
Linda Klimovicova
Ana Sofia Sanchez
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Cerfu Cengiz
Laura Pigossi
Elizabeth Mandlik
Arina Rodionova
Vitalia Diatchenko
Leggi anche:
-
Entry List 2025 Atp e Wta aggiornate: tutti i partecipanti e gli italiani torneo per torneo
-
Entry List femminile Us Open 2025: partecipanti ed italiane presenti
-
Entry List Wta Montreal 2025: partecipanti ed italiane presenti
-
Entry List Wta Monterrey 2025: partecipanti ed italiane presenti
-
Entry List Wta Cincinnati 2025: partecipanti ed italiane presenti
-
Entry List maschile Us Open 2025: partecipanti ed italiani presenti
-
Entry List Wta Guadalajara 2025: partecipanti ed italiane presenti
-
Entry List Wta Cleveland 2025: partecipanti ed italiane presenti