WTA 1000 Miami 2026: Errani/Paolini sul velluto, approdo in semifinale

Le numero 1 del seeding, Sara Errani e Jasmine Paolini, proseguono a vele spiegate il loro cammino al WTA 1000 di Miami 2026 e approdano alle semifinali dopo aver superato Muhammad/Routliffe 6-3 6-1 in poco più di un’ora. Sulla carta, una sfida complicata, ma il campo ha parlato diversamente. Perché Jasmine e Sara hanno dominato lo scambio fin dai primi punti e complice anche la giornata no di Routliffe – totalmente fuori giri – l’impegno è stato minimo. Le azzurre affronteranno al prossimo turno la coppia vincente tra Mertens/Zhang e Hunter/Pegula.

La partita

Nel primo set, le azzurre si mostrano subito solide al servizio e arrembanti in risposta. Al quarto game, infatti, 0-40 e tre palle break a disposizione, ma tutte annullate dalla coppia rivale, tenuta in piedi soprattutto dall’ottimo lavoro di Muhammad a rete (riga piena colpita sul 30-40). Appuntamento con il break rimandato quattro game più tardi, con il dritto di Paolini a chiudere sul 40-15, confezionando il 5-3. E al gioco successivo le azzurre non sbagliano al primo set point, archiviando il primo parziale 6-3.

Nella seconda frazione, Errani/Paolini giocano più disinvolte, forti anche del vantaggio. Routliffe è costantemente bersagliata dalle italiane, che hanno compreso essere l’anello debole del duo. E se Muhammad continua a giocare ottimi colpi e a tenere viva la sfida, la neozelandese è sintonizzata su una frequenza totalmente diversa. Proprio sul servizio di Routliffe, le numero 1 del mondo aumentano l’aggressione e, al terzo game, conquistano il break dopo un sublime lavoro in difesa di “Jas” (tre smash salvati), brava poi a spingere con il dritto lungolinea per chiudere il punto. Al quinto gioco, le azzurre prendono il largo, aumentando il vantaggio e strappando un altro servizio, questa volta grazie al lavoro di Errani sotto rete, che conclude con una morbida volée. Da lì in poi si assiste a un lento e scontato avvicinamento alla fine del match. Errani/Paolini chiudono i conti 6-1.